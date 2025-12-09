Aprocom y sindicatos retoman la negociación del convenio colectivo del comercio en Sevilla

Reunón en el Sercla entre representantes de Aprocom y de los sindicatos UGT y CCOO para el convenio del comercio. - APROCOM

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) y los sindicatos UGT y CCOO han retomado la negociación del convenio colectivo del comercio "tras largas dificultades relacionadas con la conformación de la mesa negociadora".

Ese encuentro tuvo lugar el pasado viernes, cuando la comisión negociadora reanudó, en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), las conversaciones al respecto, según confirman fuentes de Aprocom a Europa Press.

En dicho encuentro, se retomó la mesa de negociación, se validó un acuerdo parcial sobre clasificación profesional y se iniciaron los debates sobre el primer bloque de negociación, que tendrá continuidad en una próxima reunión durante el mes de diciembre, añaden las mismas fuentes.

En esta materia, Aprocom viene defendiendo la legitimidad para negociar el convenio después de haber sido reconocida para ello tras el acto de conciliación-mediación celebrado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla). El procedimiento finalizó con el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo de comercio y la suspensión de la huelga prevista para el 28 de noviembre de los 60.000 trabajadores del sector.