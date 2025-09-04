Archivo - Arcángel, cabeza de cartel del 42º Festival de Cante Flamenco El Búcaro de La Rinconada (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El cantaor onubense Arcángel, galardonado con un Grammy Latino en la categoría de Flamenco, encabezará el 42º Festival de Cante Flamenco El Búcaro de La Rinconada (Sevilla), que se celebrará el próximo viernes 19 de septiembre, a las 22.00 horas, en el patio de la Hacienda Santa Cruz.

Según ha informado el Consistorio en una nota, junto a Arcángel, compartirán cartel Pedro El Granaíno y Manuel Cástulo al cante, y la bailaora Macarena López. También participará el cantaor local Fernando Goyo, además de los guitarristas Benito Bernal, Antonio Carrión, Manuel Herrera y Juan Quirós. Por su parte, también estarán presentes Los Mellis, Concha Carrión y Ángel Peña. El acto estará presentado por Salvador Milla.

La concejala de Cultura y primera teniente de alcalde, Raquel Vega, ha destacado que el Ayuntamiento de La Rinconada "apuesta por el flamenco", apoyando su inclusión en la educación, festivales de referencia e iniciativas locales, como aulas de baile y guitarra flamenca.

Sobre el cartel de esta edición, Vega ha resaltado la presencia de "un grande como Arcángel, junto a otros referentes del cante jondo como Pedro El Granaíno y Manuel Cástulo, y la bailaora local Macarena López, que ha desarrollado una imparable proyección".

Según datos aportados por el Consistorio, Arcángel, que comenzó su carrera profesional alrededor de los 15 años, ha logrado reconocimiento internacional y premios en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Su trayectoria incluye teatros y certámenes de prestigio, y ha recibido la Medalla de Oro de Andalucía en 2017 y la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva en 2018.

Por su parte, según ha detallado el Ayuntamiento, Pedro El Granaíno es conocido por su voz racial, mientras que Manuel Cástulo, de Mairena del Alcor, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cante del Concurso de Córdoba en 2013. Macarena López, por su parte, comenzó su formación en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla y ha sido bailarina solista del Ballet Flamenco de Andalucía; en 2021 obtuvo el primer premio en el certamen Coreográfico de Madrid en la categoría de bailarina solista.

Entre los guitarristas, Antonio Carrión celebra este año sus 50 años en los escenarios y ha sido recientemente distinguido con la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla. Benito Bernal, con 23 años, acompaña a figuras como Arcángel y Miguel Poveda. Manuel Herrera es un guitarrista de acompañamiento, mientras que Juan Quirós acompañará al cantaor local Fernando Goyo.

Las entradas para el festival pueden adquirirse en 'entradas.larinconada.es' y en La Villa, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Rinconada y de la Diputación de Sevilla.