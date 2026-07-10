La arqueología, la innovación cultural y la educación emocional centran la nueva semana de los cursos de la UPO

Alumnos en los cursos de verano de la Pablo de Olavide. - PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La 24ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide acogerá a partir del próximo lunes cuatro nuevas propuestas formativas que combinan la arqueología, el coaching vocal, la educación activa y emocional y la innovación cultural. El primero de los cursos de verano que empezará será la 19 edición de 'Arqueología de campo', dirigido por el arqueólogo municipal de Carmona, Juan Manuel Román Rodríguez, que se celebrará del 13 al 24 de julio, en modalidad presencial.

El alumnado participará en una excavación arqueológica real que se desarrolla en la plaza Julián Besteiro, donde el Ayuntamiento de Carmona trabaja en la recuperación de unas termas romanas de la época de Augusto que se integrarán en la futura remodelación del espacio urbano, ha explicado la UPO en una nota. A lo largo de las dos semanas de formación, los participantes conocerán sobre el terreno las principales técnicas de excavación, documentación y registro arqueológico, complementando el trabajo de campo con contenidos teóricos sobre metodología arqueológica.

También en modalidad presencial, del 13 al 17 de julio, tendrá lugar la séptima edición del curso 'Coaching vocal de alto rendimiento: preparación técnico-vocal de audiciones, concursos y giras', dirigido por la soprano y profesora de técnica vocal Juana Castillo Ruz. El curso ofrece una formación especializada destinada a cantantes y profesionales de la voz, combinando sesiones prácticas y teóricas sobre técnica vocal, respiración, preparación física y gestión del rendimiento artístico para afrontar con mayores garantías audiciones, concursos y actuaciones profesionales.

Asimismo, dará comienzo el curso 'Educación activa y emocional para transformar la escuela del siglo XXI', que se celebrará del 13 al 17 de julio, en modalidad presencial, bajo la dirección de Cristina Gamero Casado, maestra de Educación Primaria especializada en Pedagogía Terapéutica. La propuesta ofrece una formación orientada a transformar la práctica educativa desde los principios de la escuela activa, integrando metodologías como Montessori, la educación emocional, la psicomotricidad, el movimiento libre, la atención inclusiva al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el bilingüismo orgánico.

A través de un enfoque teórico-práctico, el curso proporcionará herramientas para promover un aprendizaje significativo, el bienestar y el desarrollo integral del alumnado desde una pedagogía respetuosa y consciente. La programación de la próxima semana incluye igualmente la segunda edición del curso 'Innovación cultural: Design Thinking con inteligencia artificial', que se desarrollará del 13 al 15 de julio, en modalidad presencial.

Dirigido por Francisco Miguel López Hidalgo, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el curso propone una aproximación práctica a la metodología Design Thinking incorporando herramientas de inteligencia artificial para el diseño de proyectos culturales. A través de diferentes dinámicas de trabajo, el alumnado explorará nuevas formas de generar ideas, analizar información y desarrollar soluciones innovadoras aplicables al ámbito cultural.