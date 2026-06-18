Arranca la investigación por malversación del presidente del PP de Mairena (Sevilla), que pedirá su archivo

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Vicente Agenjo, ha acudido este jueves, 18 de junio, a la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, donde ha recogido su imputación formal por un delito de malversación.

De esta forma y tras el traslado, se ha dado comienzo a la instrucción del procedimiento antes de una vista oral con el Tribunal del Jurado, encargado de enjuiciar el caso si se encontrasen indicios.

Al hilo, fuentes del caso han asegurado que el popular pedirá el sobreseimiento de la causa, al no apreciar indicios de ilícito penal en su conducta. El líder estaría imputado por un delito de malversación continuada.

En contexto, tras conocer los hechos el Partido Popular de Sevilla aseguraba que había activado "mecanismos internos de verificación" y, en su caso, se dará "traslado a los órganos de Derechos y Garantías competentes". Fuentes populares trasladaban a Europa Press su "respeto absoluto" a la presunción inocencia del referido líder.