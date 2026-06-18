Arroceros sevillanos reclaman un "mejor etiquetado" con el que poner coto a la competencia "desigual"

Nieves Jurado y Santiago Aparicio, técnicos de la Federación de Arroceros de Sevilla; junto a Julio Moreno Ventas, presidente de Honor de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, en los cursos de verano de la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Técnicos de la Federación de Arroceros de Sevilla y, entre ellos, Nieves Jurado, han insistido en que "la provincia aporta el 40% del total de arroz cultivado en España", por lo que ha instado a que "Sevilla debe conocer la importancia de su producción arrocera". Igualmente, ha pedido un mejor etiquetado del alimento para conocer cómo y dónde se ha producido.

En este sentido, ha explicado que los agricultores sevillanos compiten de manera "desigual" frente a otras zonas del mundo productoras de arroz, como América del Sur y Asia. "Tenemos muy pocos productos fitosanitarios autorizados en Europa; queda un 20% de lo que había hace unas décadas", ha indicado. Ante ello, ha querido dar valor al arroz sevillano: "Trabajan con las técnicas tradicionales y con muy poco material para conseguir la máxima rentabilidad".

Jurado ha estado acompañada de Santiago Aparicio, otro de los técnico de la federación, en la conferencia 'La producción de arroz en la provincia de Sevilla. Realidad, oportunidades y amenazas'. El encuentro se ha desarrollado dentro del curso 'El arroz, oro blanco de la marisma sevillana: realidad productiva y dimensión gastronómica. Los productos de la Academia', como parte de la programación de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta.

Ambos profesionales han descrito las técnicas de la producción integral; un sistema de agricultura que lleva décadas aplicándose en marismas como las de Isla Mayor. Como Jurado ha mencionado, estos métodos son "un paso previo a la agricultura ecológica". "Tenemos un sector arrocero en total simbiosis con la naturaleza, una agricultura sostenible y unos agricultores convencidos con esas prácticas", ha afirmado Jurado.

A continuación, su compañero Santiago Aparicio ha pasado a describir la "estrecha dependencia" que existe entre este sector y Doñana: "Somos la base de su economía". Por otra parte, ha insistido en que la producción integrada contribuye a fijar población al territorio, a conseguir un producto de calidad y a respetar los recursos naturales. "Hay que hacer una agricultura sostenible y que sea también rentable", ya que "hay bocas que alimentar, pero hay ríos, suelos y agua que cuidar", ha apreciado. También ha afirmado que este sector crea varios cientos de puestos de trabajo en la zona.

Asimismo, Aparicio ha señalado la relevancia de los técnicos agrícolas en su labor de apoyo a los arroceros. "Antes los propietarios eran un poco reacios y ahora ven que los especialistas son totalmente necesarios", ha explicado. El especialista ha afirmado que su asesoramiento "aumenta la rentabilidad". En su enumeración de tareas, ha comentado que los técnicos "analizan el cultivo, examinan documentación, ayudan a solicitar ayudas y sugieren cambios en la producción".

Del mismo modo, Aparicio ha recordado que todavía existe "mucha burocracia" para poder sembrar arroces y ha hecho hincapié en que la marisma de Doñana sufre de unas características particulares para el cultivo de este alimento. "Ha habido varios años de sequía, con reducción de cultivos y hay muchas normas en cuanto al uso de fertilizantes", ha dicho. Además, ha señalado que la presencia de grandes grupos de aves es un ejemplo de "simbiosis con el ecosistema" aunque su aparición al final del proceso de cultivo puede causar daños relevantes.

El curso, impulsado por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, continuará este viernes con una visita a Isla Mayor, un núcleo importante de producción arrocera de la provincia de Sevilla. Allí, los participantes acudirán al taller 'Arroces maridados con vinos de Sevilla' y conocerán el proyecto 'Olavidium'.