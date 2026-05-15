Artillería, la Sala Capitular Baja del Consistorio y el Alcázar de Sevilla ofrecen programación por el Día de los Museos

El alcalde de Sevilla, en una de las exposiciones que ha acogido la capital andaluza, como imagen de recurso. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, conmemora el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, con una programación que destaca la red de espacios culturales municipales y su papel como lugares de encuentro, conocimiento y creación.

Bajo el lema propuesto en 2026 por el Consejo Internacional de Museos, 'Museos uniendo un mundo dividido', Sevilla se suma a esta celebración con una oferta que conecta patrimonio histórico, artes visuales, danza, fotografía y creación contemporánea, facilitando el acceso de la ciudadanía a distintos equipamientos culturales de la ciudad, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que el Día Internacional de los Museos "nos permite reivindicar la red de espacios culturales municipales como lugares de memoria, conocimiento y participación ciudadana". La edil ha afirmado que Sevilla cuenta con equipamientos "de enorme valor patrimonial y simbólico" que hoy son también "espacios vivos para la cultura y la creación contemporánea gracias a una programación diversa y de calidad".

La programación incluye propuestas en Artillería, donde podrán visitarse exposiciones como 'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores', de Raquel Algaba, y 'Hierve el huerto, ¡oh, oh!', de Irene Infantes. Ambas muestras dialogan con el espacio patrimonial desde lenguajes actuales, abordando cuestiones como la memoria, la materia, el territorio, el deseo o la conciencia.

El Espacio Santa Clara será otro de los enclaves destacados de la jornada, con la exposición 'Sevilla y la boda de Carlos V con Isabel de Portugal', dedicada al contexto histórico y artístico de este acontecimiento, y con la actividad 'Illo tempore. De Murillo a Gordillo', integrada en el ciclo Danza Sevilla.

Esta propuesta de la compañía Dos Proposiciones Danza Teatro plantea un recorrido escénico por la historia del arte sevillano, desde los maestros del Barroco hasta referentes contemporáneos, activando las estancias del antiguo convento a través de la danza, la música y la dramaturgia.

La creación e interpretación coreográfica corre a cargo de Álvaro Copado, Anna París, Arturo Parrilla, Raquel Madrid y Sandra Ortega, con dirección y dramaturgia de Raquel Madrid y adaptación musical y música en directo de José Pablo Polo. Asimismo, el público podrá visitar 'Ritos, retos y restos' en el Centro de la Cerámica de Triana, una exposición colectiva que reflexiona sobre materia, memoria, intuición y ritualidad en diálogo con la tradición artesanal del espacio; y 'Periferia', de Julien Soulier, en Factoría Cultural, una muestra fotográfica que propone una mirada íntima y silenciosa sobre los márgenes de la Feria de Sevilla.

La programación se completa con la apertura de espacios patrimoniales y expositivos como el Antiquarium, la Casa Fabiola, la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento, donde puede visitarse 'Obras Maestras Sevillanas de la Colección del Centro Velázquez', una muestra destacada que reúne cuatro piezas fundamentales de la Fundación Focus Loyola y el Real Alcázar de Sevilla, que acoge las exposiciones 'Amor y política en los códices iluminados' y 'Ecos de un Imperio', de Alejandro Vico, ambas relacionadas con la celebración en Sevilla de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Por último, Angie Moreno ha añadido que "esta jornada muestra la diversidad de la oferta cultural municipal y la capacidad de nuestros espacios para conectar pasado y presente. Desde el patrimonio arqueológico y la pintura sevillana hasta la danza, la fotografía o la creación contemporánea, Sevilla ofrece un recorrido cultural abierto, plural y accesible".