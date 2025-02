El arzobispo de Sevilla asume que el Papa pueda renunciar a su ministerio por su delicado estado de salud

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, se ha referido a la posibilidad de que el Papa Francisco, de 88 años de edad, renuncie a su ministerio por su delicado estado de salud, después de que su antecesor, Benedicto XVI, abriera la puerta a que un pontífice presente la renuncia por esa cuestión. "Me parece que el Papa Francisco también entraría en esa dinámica. Si ve que no puede atender bien su misión, pues que tanto él como otros papas que vengan puedan dejar el primado".

Así lo ha expresado desde Roma --donde tenía previsto acudir a la tradicional audiencia de los miércoles, acompañado, en esta ocasión, del hermano mayor de la Asunción de Cantillana--, y lo ha hecho en una entrevista en Canal Sur Radio preguntado al respecto.

"Hoy día, la longevidad ha crecido mucho y con los cuidados médicos se vive mucho tiempo. Entonces, me parece que, tal como el Papa Benedicto en un momento dado vio que sus fuerzas físicas --espiritual y mentalmente estaba muy bien-- ya no le daban como para desarrollar este servicio a la Iglesia, porque se requiere una cierta resistencia física para mantener el ritmo de trabajo, me parece que no está en contradicción con el Ministerio Petrino y que podría ser una práctica también", ha afirmado el arzobispo de Sevilla.

El prelado ha pedido de nuevo que "sigamos rezando con toda la fuerza de nuestra fe por la salud del Santo Padre". Además, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), ha anunciado que a las 15,00 horas celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, con la citada hermandad de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana y la Parroquia de Santa María la Blanca de Los Palacios y Villafranca.

Monseñor Saiz Meneses se ha pronunciado también sobre el estado de salud del Papa Francisco. "La situación es de calma y de tranquilidad". "Aquí he encontrado un ambiente normal, de una cierta preocupación, y de todos rezando por su pronto restablecimiento". En este sentido, el parte médico ofrecido en la tarde del martes "decía que recibió la comunión, y que alternó el reposo con ratos de oración y de lectura y de trabajo, dado que despachó algunos asuntos, y no pierde el buen humor, lo cual es un dato positivo".

El prelado hispalense ha recordado que el Papa arrastraba durante días una bronquitis, y que, por eso, el sábado 8 de febrero a la delegación del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla, acompañada del presidente de la Junta, el alcalde y el presidente de Cajasol, "no nos recibió en el Palacio Apostólico, sino en Santa Marta, en su residencia". "La bronquitis se ha complicado y ha derivado en una neumonía bilateral, con las dificultades de la edad y que le falta una parte de un pulmón desde joven".

El arzobispo de Sevilla pedía este lunes a los fieles diocesanos que elevaran oraciones por el pronto restablecimiento del Papa Francisco, ingresado el pasado viernes en la Clínica Gemelli de Roma por una infección en las vías respiratorias.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informaba también que fueron suspendidas actividades previstas en la agenda del Pontífice para el pasado fin de semana, pues los primeros exámenes realizados mostraron una infección de las vías respiratorias.