El arzobispo de Sevilla avisa que los "sucedáneos" de la Semana Santa serían "una escapatoria poco aconsejable"

"Es mejor evitar sucedáneos no auténticos. No pasa nada si no podemos sacar los pasos a la calle, tampoco se hunde el mundo"

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente a la próxima edición de la Semana Santa de Sevilla, cuya celebración o suspensión sigue pendiente de decisión a cuenta de la expansión de la pandemia de coronavirus Covid-19, el arzobispo hispalense, Juan José Asenjo, ha avisado de que optar por "sucedáneos no auténticos" de esta tradición en el caso de la misma volviese a ser suspendida sería "una escapatoria poco aconsejable".

En rueda de prensa, Asenjo ha apostado este viernes por una Semana Santa "con autenticidad" después de que la edición de este año fuese suspendida con motivo de la irrupción del virus y las prevenciones sanitarias en la materia.

Y es que de cara a la Semana Santa de 2021, según avisa, median determinadas "propuestas", ante las cuales ha advertido de que los obispos son reluctantes a "sucedáneos" no "auténticos".

"Es mejor evitar sucedáneos no auténticos. No pasa nada si no podemos sacar los pasos a la calle, tampoco se hunde el mundo", ha aseverado, apostando por una Semana Santa "con autenticidad" y rememorando que en sus 12 años de pontificado ha sido testigo de la suspensión de las estaciones de penitencia por motivos meteorológicos.

"Si no pueden salir las procesiones a la calle, que se celebre con gran piedad en los templos, inventando recursos piadosos que ahonden en la vida cristiana, como una celebración comunitaria de la penitencia, una adoración del Santísimo, un rato de formación o una predicación, pero siempre en el interior de los templos", ha defendido, llamando a "no caer en sucedáneos no auténticos", extremo que sería "una escapatoria poco aconsejable".