El arzobispo de Sevilla oficia una misa funeral por las víctimas de Urda este lunes en la Catedral

Archivo - El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en la misa funeral por las víctimas de Adamuz el pasado mes de enero - CATEDRAL DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá una misa funeral este lunes, 9 de noviembre, a las 20,00 horas en la Catedral, por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se produjo tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre, que se saldó con 69 fallecidos --siete de ellos, naturales de la provincia-- y más de un centenar de heridos. Asimismo, el Consistorio hispalense ha confirmado la asistencia del primer edil, José Luis Sanz.

La Catedral ya acogió una misa de esta naturaleza el pasado 28 de enero por las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y por Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano fallecido en Gelida (Barcelona) en un siniestro de Rodalies, tres días más tarde.

La eucaristía, celebrada en el trascoro de la Catedral, fue oficiada también por monseñor Saiz Meneses, que comenzó su homilía elevando sus oraciones por el eterno descanso de las víctimas mortales en sendos accidentes.

"Después de una tragedia como esta, no es fácil dirigir unas palabras, cuando la herida aún está abierta. Somos una familia en la que nadie debe sentirse solo", añadió el prelado, quien tuvo un "especial recuerdo" a los servidores públicos, "que han puesto su profesionalidad y humanidad al servicio de los demás".

De los 69 fallecidos, siete eran naturales de la provincia: Juan José García Palacios, guardia civil de El Palmar de Troya; J.A.S.F., vecino del Castillo de las Guardas; Iván Romano, policía nacional de Alcalá de Guadaíra; José Ángel San Emeterio Freire, quien formaba parte de la Hermandad del Museo de Sevilla; José Manuel Chacón, agente de la Guardia Civil destinado a Dos Hermanas; Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado; y el padre del actor hispalense César Vicente.