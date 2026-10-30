El arzobispo de Sevilla ofrece la Catedral para una misa funeral por las víctimas del accidente de tren de Urda

Archivo - El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, oficia el funeral en la Catedral de Sevilla por las víctimas de Adamuz, en foto de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha ofrecido la Catedral para acoger una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) entre dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, saldado con al menos 69 fallecidos, según ha confirmado el alcalde, José Luis Sanz, en una atención a medios este viernes, 29 de octubre, en el Ayuntamiento.

"Vamos a dejar que pase esta semana, y la semana que viene les daremos una fecha del funeral en la Catedral", ha anunciado el regidor respecto al día fijado para dicha ceremonia por el eterno descanso de las víctimas mortales.

La Catedral ya acogió una misa de esta naturaleza el pasado 28 de enero por las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y por Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano fallecido en Gelida (Barcelona) en un siniestro de Rodalies, tres días más tarde.

La eucaristía, celebrada en el trascoro de la Catedral, fue oficiada por el prelado hispalense, que comenzó su homilía elevando sus oraciones por el eterno descanso de las víctimas mortales en sendos accidentes: "Mis condolencias más sinceras a los familiares y mi cercanía con los heridos".

"Después de una tragedia como esta, no es fácil dirigir unas palabras, cuando la herida aún está abierta. Somos una familia en la que nadie debe sentirse solo", añadió monseñor Saiz Meneses, quien tuvo un "especial recuerdo" a los servidores públicos, "que han puesto su profesionalidad y humanidad al servicio de los demás".