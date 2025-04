El arzobispo de Sevilla presidirá una misa por el Papa el 28 de abril en la Catedral con presencia de autoridades

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá una misa exequial por el Papa Francisco este lunes en la Catedral --en principio, fijada para las 20,00 horas--, a la que está previsto que acudan autoridades locales y regionales. Se trata de una misa solemne para "encomendar a Dios el alma del pontífice difunto y pedir al Espíritu Santo que ilumine a los cardenales para elegir al nuevo Papa".

Así lo ha confirmado el canónigo de la Catedral de Sevilla y prefecto de la Liturgia, Luis Rueda, en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado del también canónigo y portavoz del Cabildo catedralicio, Marcelino Manzano. Asimismo, las parroquias que lo deseen podrán realizar misas con ese mismo propósito y convocar para ello a los fieles.

En este sentido, en lo que a la eucaristía del lunes respecta, "habrá una petición en la misa de exequias, y también misas propias cuando el Cónclave de cardenales se reúna, para que Dios los ilumine", ha añadido Luis Rueda.

Por último, con la elección del Sumo Pontífice, las campanas de la Giralda, que este lunes doblaban en señal de duelo, repicarán "para dar gracias Dios", en un toque que se denomina en el argot eclesiástico 'dar un pino de primera de clase'.

GRAN PROCESIÓN DE ROMA

Marcelino Manzano, como delegado de Hermandades, se ha referido a la Gran Procesión en Roma con las imágenes del Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga, el 17 de mayo, y ha señalado al respecto que "prevemos que se pueda llevar a cabo, pero estamos a la espera de noticias. El Dicasterio no nos ha comunicado nada acerca de la procesión ni de los cultos los días previos".

Cuestionado sobre "lo ajustado de lo plazos", Marcelino Manzano ha señalado que se habían previsto misas en San Pedro ante la llegada de miles de peregrinos, "que sí podrían verse afectadas; no así el acto jubilar".

Por su parte, Luis Rueda ha recordado que el Jubileo "no es una cosa personal del Papa Francisco" sino que se celebran cada 25 años. No obstante, "el problema es que puedan coincidir las fechas del Jubileo y el Cónclave, que es una cosa indeterminada, pues no sabemos cuánto puede durar". "Roma tiene más basílicas que San Pedro, por si tuviéramos que irnos a otra. Está la de San Juan de Letrán, la de Santa María la Mayor, San Lorenzo (extramuros)...", ha añadido.

En este sentido, Rueda ha reparado en el hecho de que este miércoles haya programada una reunión en Roma con la coordinadora nacional de la Gran Procesión, Paloma Saborido, "que, de momento, se mantiene". "Nosotros seguimos preparando la cofradía, por usar un símil con la Semana Santa, cuando nos disponemos a iniciar la estación de penitencia en la iglesia sin saber si, finalmente, podremos o no salir a la calle por el tiempo", ha señalado Manzano.

"Es más fácil que te toque la quiniela a saber quién es el que va a elegir el Colegio Cardenalicio. Hay un dicho que es 'quien entra de Papa, sale de cardenal, como estaba'", ha bromeado Luis Rueda preguntado acerca de quién tiene más probabilidades para regir los designios de la Iglesia.

La misa del lunes se celebraría en el Altar Mayor o el Trascoro de la Catedral en función del número de asistentes previstos. Se cantará una misa de Haller, no gregoriana, a dos o cuatro voces.

El Papa fallecía este lunes, a los 88 años, un día después de su última aparición en público coincidiendo con el Domingo de Resurrección, en el que se asomó al balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición 'Urbi et Orbi'. El Pontífice había recibido el alta médica el 23 de marzo, tras permanecer hospitalizado varias semanas como consecuencia de una neumonía bilateral.