Asaja organiza el próximo martes la jornada 'El cultivo del girasol, a debate: análisis de la situación'

Campo de girasoles en imagen de archivo - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Sevilla, en colaboración con la Lonja de Cereales de Sevilla, celebrará el próximo 14 de julio, martes, la jornada monográfica 'El cultivo de girasol, a debate: análisis de la situación actual y de mercado', un encuentro que reunirá a expertos del sector para analizar la evolución de la campaña, la situación del mercado y las perspectivas de este cultivo estratégico para la agricultura sevillana y andaluza.

El girasol ha adquirido este año un especial protagonismo en Andalucía, y particularmente en la provincia de Sevilla, como consecuencia de las borrascas registradas a primeros de año, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

Las adversas condiciones meteorológicas condicionaron la campaña de cereales, impidiendo la siembra de numerosas parcelas o provocando la pérdida de otras ya implantadas, lo que ha favorecido un incremento de la superficie destinada al cultivo de girasol. Así, la campaña se inicia con unas perspectivas generales favorables y con "una clara apuesta de los agricultores" por las variedades de alto oleico, cuya elevada demanda por parte de la industria aceitera ha impulsado un aumento de la superficie sembrada.

A ello se suma la inestabilidad de los mercados internacionales y el déficit nacional de producción, factores que refuerzan el papel del girasol como una alternativa rentable dentro de la rotación con los cereales y como una de las principales opciones para las explotaciones de cultivos extensivos de secano.

Durante la jornada se ofrecerá un análisis de la situación actual del cultivo, abordando tanto la evolución de la cosecha y las previsiones de producción y calidad como la realidad del mercado.

Asimismo, se examinará el impacto que el contexto geopolítico internacional está teniendo sobre la formación de los precios agrícolas.

Para ello, el encuentro contará con la participación de representantes de los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización del girasol, que aportarán su visión sobre los principales retos y oportunidades del sector.