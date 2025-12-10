Asaja-Sevilla anuncia su participación en la manifestación del Copa-Cogeca en Bruselas ante la reforma de la PAC

Archivo - Agricultores durante la concentración. A 20 de marzo de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Sevilla ha anunciado que participará activamente en la gran manifestación convocada por el Copa-Cogeca en Bruselas el próximo 18 de diciembre, una movilización en la que se esperan más de 10.000 agricultores procedentes de 25 países europeos y cuarenta organizaciones agrarias. La protesta coincide con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta Ursula von der Leyen hacia Brasil para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur.

Según ha informado la entidad en una nota, una delegación de Asaja-Sevilla formada por miembros de la Junta Provincial, representantes comarcales, cooperativas y sectoriales viajará a Bruselas para "hacer oír la voz del campo sevillano en un momento decisivo para el futuro de la agricultura europea". De esta manera, la organización se suma a la convocatoria "tras meses alertando sobre el enfoque erróneo y desconectado de la realidad agraria que está adoptando la Comisión Europea", ha afirmado.

La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y la reforma de la PAC suponen, según Asaja, "una amenaza existencial para el sector agrario europeo". Las organizaciones del Copa-Cogeca ya habían advertido que "la CE ha traspasado todas las líneas rojas que comprometen la seguridad alimentaria de Europa", entre ellas, la integración de la PAC en un fondo único, "desmantelando su especificidad y debilitando" el Tratado de la UE.

Por otro lado, un recorte del 24% del presupuesto, que reduciría el peso de la agricultura a menos del 15% del gasto total europeo, hurtando al sector agrario 92.500 millones de euros; el fin de la estructura de dos pilares de la PAC (ayudas directas y desarrollo rural); una mayor complejidad administrativa, "justo cuando los agricultores piden menos burocracia", y la pérdida del carácter común de la política agraria, que, a su juicio, "abre la puerta a desigualdades entre Estados miembros".

Bajo este contexto, Asaja-Sevilla ha señalado que estas propuestas "ponen en riesgo los ingresos de los agricultores, la cohesión territorial, la capacidad de modernización, la competitividad del sector", así como "la soberanía alimentaria europea y la capacidad para proporcionar alimentos a todos los ciudadanos de la UE a precios asequibles".

En contra de esta propuesta de MFP se han manifestado ya los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, el Comité de Regiones y la mayoría de los estados miembros en las reuniones del Consejo.

Por ello, la entidad ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que haga valer ante el Comité de Regiones de la UE el acuerdo alcanzado por todas las OPAs andaluzas en defensa de un presupuesto propio y autónomo para la PAC, con el objetivo de que "el Comité reitere su rechazo a una propuesta de MFP que resta gobernanza a las regiones y los territorios y margina a la actividad agraria, que tendrá o no financiación dependiendo de la voluntad de cada Estado miembro", lo que, a su juicio, "dará pie a que crezcan las desigualdades y se genere competencia desleal dentro de la propia UE".

RECHAZO FRONTAL AL ACUERDO CON MERCOSUR

Asimismo, en la manifestación del 18 de diciembre se denunciará también la política comercial injusta que la Comisión Europea está impulsando y que culmina con el acuerdo con Mercosur, cuya firma pretende acelerarse precisamente ese día.

Este tratado "permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares europeos, generando competencia desleal y poniendo en situación crítica a sectores sensibles como el arroz, el vacuno y los cítricos", ha subrayado la entidad.

La tercera gran reivindicación de Asaja-Sevilla en Bruselas es "la necesidad de una auténtica simplificación normativa en la UE", ya que, según ha explicado, "el sector vive asfixiado por un volumen creciente de requisitos, controles y nuevas obligaciones que dificultan la gestión diaria de las explotaciones".

"La Comisión Europea sigue hablando de apoyo al sector agrario mientras multiplica normas, cargas burocráticas y requisitos imposibles, alejados del día a día del campo", ha recriminado la organización. Por último, Asaja ha exigido al Gobierno de España que vote en contra de la propuesta del MFP durante el Consejo Europeo del 18 de diciembre, defendiendo con determinación los intereses de la agricultura y la ganadería españolas y oponiéndose a un modelo presupuestario que pone en riesgo la sostenibilidad y autonomía del sector.

"Es el momento de decir alto y claro que sin una PAC fuerte, común y bien financiada no habrá seguridad alimentaria para Europa. Y no habrá futuro para nuestras explotaciones", ha afirmado la organización.