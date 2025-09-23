Asaja Sevilla celebra este miércoles una jornada centrada en la aceituna de mesa

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Sevilla celebrará este miércoles, 24 de septiembre, su "tradicional cita" con el sector olivarero en la 'Jornada de Aceituna de Mesa', que alcanza este año su cuadragésimo tercera edición.

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, el encuentro, que se celebrará en el salón de actos de Olivarera San José de Lora de Estepa, ha contado con la financiación de la Diputación de Sevilla --en el marco del proyecto 'Innovación para la mejora de la sostenibilidad del sector agrario de la provincia '-- y con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y Asegasa.

En este encuentro se abordarán los asuntos "más relevantes que atañen al sector de la aceituna de mesa". Así, abrirá la mesa técnica el jefe de Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, Juan Bascón, quien analizará la situación del sector de la aceituna de mesa español y andaluz en el "complejo contexto internacional".

Una vez trazado el panorama internacional, como han destacado en el citado comunicado, la jefa de área de la Dirección General de Producción y Mercados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Magdalena Gálvez, ofrecerá todos los datos sobre producción, comercialización, exportaciones y mercado del sector de la aceituna.

Por su parte, la técnico responsable del Departamento de Seguros Agrarios de Asegasa, María Romero, informará de las novedades del seguro de rendimiento en el olivar.

Cerrará la mesa el coordinador de los Servicios Técnicos de Asaja-Sevilla, Antonio Caro, que analizará las repercusiones que tendrá para el agricultor la nueva propuesta de reforma de la PAC y del Marco Financiero Plurianual para el período 2028-2034, presentado el pasado 16 de julio en Bruselas por la Comisión Europa y rechazado ese mismo día en la capital comunitaria por una representación de agricultores de toda Europa que encabezó Asaja.