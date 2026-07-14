ASET reúne al sector turístico de Sevilla para impulsar la innovación y el uso de los datos con 'Andalucía Nexus'

Foto de familia de ASET en una jornada con el sector turístico, en el Pabellón Mudéjar, para impulsar la innovación y el uso de los datos con la herramienta 'Andalucía Nexus' - ASET

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El emblemático Pabellón Mudéjar, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, ha acogido este martes, 14 de julio, la jornada de difusión de la herramienta 'Andalucía Nexus', un encuentro organizado por la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) con el respaldo de la Junta de Andalucía para acercar al tejido empresarial nuevas herramientas de innovación, transformación digital y turismo sostenible.

El evento ha reunido a representantes institucionales, de empresas turísticas y expertos del sector con un objetivo común: mostrar cómo el uso inteligente de los datos puede contribuir a mejorar la competitividad de las empresas, optimizar la promoción turística y avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible y equilibrado, informa en un comunicado.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de la delegada territorial de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, y del presidente de ASET, Jorge Robles. Durante la apertura se ha puesto en valor el crecimiento de la asociación turística como espacio de encuentro entre empresas e instituciones, destacando que la asociación continúa reforzando su capacidad de iniciativa y su papel como puente para generar colaboración y nuevas oportunidades para el sector.

Para el presidente de ASET, "precisamente por eso organizamos jornadas como ésta. Porque hoy ya no basta con tener un gran producto turístico. Hay que saber llegar al cliente adecuado, entender sus necesidades, aprovechar la inteligencia de los datos y utilizar la tecnología para vender mejor."

Robles ha resaltado que "en ASET creemos profundamente en compartir conocimiento. Porque cuando una empresa mejora, mejora el destino. Y cuando mejora el destino, somos más competitivos." Desde la Junta de Andalucía se trasladó el compromiso de seguir acompañando al tejido empresarial con herramientas que permitan a las empresas ser más competitivas y conocer mejor a sus clientes, facilitando la toma de decisiones basada en información real".

De hecho, Nexus está concebida como el ecosistema de innovación tecnológica impulsado por la Junta para transformar e impulsar el sector turístico, ha añadido el presidente de la patronal de empresas turísticas.

La jornada ha contado con las ponencias de Daniel Caro y Javier Ortiz, quienes explicaron el funcionamiento y las muchas posibilidades que ofrece 'Andalucía Nexus', una plataforma concebida para transformar el gran volumen de datos turísticos en información útil para empresas y destinos.

Entre las herramientas presentadas ha llamado mucho la atención 'MetaReservas', al ser capaz de identificar cómo buscan los viajeros, desde qué mercados proceden, qué ciudades les interesan o a qué aeropuertos desean volar. Toda esa información se convierte en datos comprensibles y accionables a través de la plataforma, acercando el potencial del Big Data a empresas de cualquier tamaño.

Los ponentes han subrayado que 'Andalucía Nexus' apuesta por un modelo interconectado, apoyado en una amplia red de partners y alineado con la estrategia europea de intercambio de datos, permitiendo convertir la información en decisiones estratégicas. Asimismo, se ha destacado que Andalucía invierte a nivel público alrededor de 40 millones de euros en promoción turística, por lo que disponer de herramientas capaces de transformar los resultados de esas campañas en oportunidades reales para empresas y destinos supone un importante avance.

'Andalucía Nexus' permite conocer quién busca Andalucía, qué intereses tiene ese visitante y cómo diseñar campañas segmentadas y datasets compartidos que favorezcan una mejor redistribución de los flujos turísticos. Durante la presentación se han dado a conocer iniciativas como 'DeployTour' y 'Nexus Audience ZinExperience', proyectos orientados a reforzar la inteligencia turística mediante el análisis avanzado de datos y la creación de audiencias cualificadas. En el acto también se puso de relieve que la innovación constituye uno de los pilares fundamentales de ASET.

Los participantes han coincidido en que el éxito del turismo andaluz es fruto del esfuerzo conjunto de administraciones, empresas y profesionales, y que el futuro del sector pasa por seguir impulsando modelos de colaboración en los que los datos permitan tomar las mejores decisiones. Una filosofía que coincide plenamente con los objetivos de la jornada celebrada.