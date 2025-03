Asociaciones del casco antiguo critican que la ordenanza de veladores "no protege a los vecinos, ni a la Sevilla"

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de vecinos del casco antiguo de Sevilla han criticado que la nueva ordenanza de veladores, que se llevará a pleno este jueves, "no protege a los vecinos, ni a la ciudad" y han lamentado que "por parte del Ayuntamiento se manifieste el consenso de las parte implicadas". Así, han señalado que "de las líneas rojas que se presentaron, no se tuvo en cuenta casi ninguna".

Según han recogido las diferentes asociaciones de vecinos en un comunicado no se ha contemplado "la aprobación de unos establecimientos denominados bares singulares, el uso de plataformas utilizando aparcamientos, la posibilidad de utilizar zonas anejas a aquellos bares que no tuvieran espacio para disponer de veladores y un cambio en el régimen sancionador propuesto". A lo que han añadido que "si las alegaciones no se han tenido en cuenta, difícilmente podremos estar de acuerdo con la ordenanza que no protege a los vecinos".

Las asociaciones de vecinos del casco histórico de Sevilla han criticado que "no se ha visto el texto definitivo que se llevará a pleno y de cuyo contenido se ha tenido conocimiento a través de noticias de prensa en las que al parecer se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por los hosteleros y agravian aún más de lo que se había pensado anteriormente".

De este modo, han mencionado la supuesta cesión del Consistorio al no respetar el espacio de paso de 1,80 metros referido a la fachada, o en relación a los bares emblemático "que contraviene a la normativa que prohíbe beber de pie en la vía pública, se introduce, además a última hora, otra más que cuestionable excepción a lo recogido en la normativa CTE, recogiendo la posibilidad de ocupación en menos de 1 metro cuadrado por persona".

Además, han señalado que "se desconoce si el régimen sancionador ha quedado finalmente regulado y si finalmente se tipifican los incumplimientos de horario". A lo que han sumado el periodo de transitoriedad de 3 años que el tejido asociativo ha calificado como "excesivo".

El tejido asociativo han expresado que "el Ayuntamiento no puede utilizar al antojo de unos cuantos el espacio público que es de todos, no puede lesionar el derecho al descanso de los vecinos, no puede obstaculizar el libre tránsito y la accesibilidad universal, no puede favorecer la contaminación acústica y visual, no puede contravenir otras normas de rango superior bajo la premisa repetida de la excepcionalidad".

Finalmente, han pedido "abrir un nuevo trámite de información pública y alegaciones, ya que los cambios introducidos, dejan en indefensión a los vecinos de Sevilla".