Atendido un joven con síntomas de asfixie por atragantamiento en la Avenida de la Raza en Sevilla

Policía Local de Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha atendido en la tarde de este jueves a un joven que presentaba dificultades para respirar por un atragantamiento en un aparcamiento en la Avenida de la Raza en Sevilla.

Según ha detallado Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 19,00 horas.

Los agentes acudieron al lugar y comenzaron las maniobras de reanimación. Así, consiguieron mantenerlo con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios 061.