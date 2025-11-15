El Ateneo de Sevilla presenta el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos 2026, obra de Fernando Vaquero

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha presentado en la tarde de este viernes, 15 de noviembre, el cartel anunciador de la Cabalgata de Reyes Magos 2026, una obra titulada 'La Ilusión' y creada por el pintor Fernando Vaquero, que ha sido descubierta en un acto celebrado en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

Según una nota emitida por el Ateneo, el evento ha estado presidido por el presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, y el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas, y ha contado con la asistencia del delegado municipal Álvaro Pimentel, en representación del Ayuntamiento de Sevilla.

Durante la presentación, el director de la Cabalgata, Manuel Sáinz Méndez, ha agradecido la colaboración de Caja Rural, mientras que el vocal de Bellas Artes, Luis Rizo Haro, ha presentado la obra antes de la intervención del autor.

Vaquero ha enmarcado que el cartel, realizado en óleo sobre lienzo, narra una escena íntima inspirada en la mañana del 6 de enero. La imagen muestra una bolsa de papel con el escudo del Ateneo junto a la puerta, simbolizando "la magia que está a punto de renacer", y una estancia iluminada por el amanecer en la que un niño -pintado de espaldas para que "cada uno pueda verse reflejado"- contempla sus regalos. Entre los elementos, el artista incluye detalles personales como el rostro de su hija Julia en una de las figuras infantiles.

El pintor destacó también el uso de tizas de colores para el rótulo del cartel, recurso con el que quiso evocar la infancia, acompañadas de tres pequeñas coronas sobre las iniciales de los Reyes Magos (M, G y B). "He intentado pintar algo muy sencillo de entender y muy difícil de expresar: la ilusión", señaló.

Tras su intervención, tomó la palabra el representante municipal, seguido del presidente del Ateneo, quien agradeció al artista su dedicación y la capacidad de reflejar "el espíritu de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla".