La Audiencia de Sevilla avala el desalojo de un piso de Gerena de una inmobiliaria ocupado "en precario"

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa, que condena a una pareja a desalojar un piso de la localidad de Gerena propiedad de una empresa inmobiliaria que estas personas habitaban "en precario", a cuenta de las acciones judiciales emprendidas por la entidad.

En una sentencia emitida el pasado mes de octubre y recogida por Europa Press, la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla trata un recurso de apelación, contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Sevilla, que condena a una pareja a desalojar un piso de Gerena propiedad de Coral Homes, junto con un trastero y una plaza de garaje, al ocupar "en precario" dichos espacios.

Ante el recurso de apelación, la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla responde que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil esgrimido por los afectados "no es aplicable al caso, pues aquel defiende a los arrendatarios que no pueden seguir pagando la renta de su vivienda arrendada y en el caso que de autos nos encontramos con una situación de precario, no siéndole aplicable dicho precepto".

"No obstante, los apelantes se podrán dirigir a los Servicios Sociales correspondientes, siendo los competentes para, en caso de estar en situación real de vulnerabilidad, dar una solución habitacional a los mismos, antes del desalojo, lo que en ningún caso es causa para revocar una sentencia de desahucio por precario, cuyo objeto es la defensa del derecho a la propiedad reconocido en la Constitución", indica la Audiencia, que desestima así el recurso de los afectados y confirma la sentencia inicial condenatoria.