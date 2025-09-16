Audiencia de Sevilla reabre la causa del portavoz de Vox en Dos Hermanas por injurias y calumnias contra edil

Archivo - Teresa de Terry, junto con Adrián Trashorras. Imagen de archivo. - VOX - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado el recurso de apelación presentado por el concejal de Vox en Dos Hermanas, Adrián Trashorras, y ha ordenado continuar la investigación contra su excompañera de partido Teresa Terry por un presunto delito de injurias y calumnias.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha revocado el sobreseimiento provisional dictado en mayo por un juzgado de Dos Hermanas, que consideró que los hechos carecían de relevancia penal.

Terry acusó públicamente a Trashorras de un "posible caso de corrupción", "gastos inmorales" y "facturación irregular", expresiones que, según la Audiencia, podrían superar los límites de la libertad de expresión y afectar a su honor.

La instrucción de la causa deberá proseguir en el juzgado de origen, sin que quepa recurso contra la mencionada resolución.