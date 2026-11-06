AUGC advierte de una agresión contra agentes en La Rinconada (Sevilla) al detener a un "delincuente reincidente"

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegación provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla ha advertido de una agresión contra dos agentes en La Rinconada durante la detención de un "delincuente reincidente" en la que llegaron a participar su pareja e hija, acometiendo "puñetazos y patadas" contra los profesionales.

Los hechos tuvieron lugar cuando cuando una patrulla de seguridad ciudadana localizó e identificó al sospechoso, sobre el que pesaban seis reclamaciones judiciales de búsqueda, según ha indicado la entidad en un comunicado.

En la detención, este hombre "reaccionó con extrema violencia con el objetivo de darse a la fuga".

Según AUGC, la pareja del detenido y la hija de ambos, una menor de 14 años, "intervinieron en el altercado acometiendo puñetazos, empujones y patadas para tratar de frustrar el arresto".

La organización ha detallado que, a consecuencia del ataque, ambos efectivos fueron trasladados a un centro sanitario para recibir asistencia médica "debido a las policontusiones y traumatismos sufridos, lesiones que les impiden el desempeño de sus funciones y han motivado su baja médica para el servicio".

Desde la organización han alertado de un "preocupante incremento de las agresiones que sufren los guardias civiles en la provincia de Sevilla y la pérdida progresiva del principio de autoridad".