Autismo Sevilla alerta de que el diagnóstico de TEA es tardío y pide mejoras en atención temprana

El director del Centro Integral de Recursos Autismo Sevilla, Luis Arenas, dirige la sexta edición del taller 'Actualización en los trastornos del espectro del autismo' en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El experto en integración de personas con discapacidad y director del Centro Integral de Recursos de Autismo Sevilla (CIR), Luis Arenas, ha reclamado "una buena atención temprana" para diagnosticar adecuadamente los trastornos del espectro del autismo (TEA) y que esté centrada "en los aspectos sociocomunicativos y sensoriales". Durante los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, Arenas ha afirmado que pese a que "hoy en día se sabe más del autismo y se tienen mejores pruebas", el acceso al diagnóstico es "realmente tardío".

En declaraciones a Europa Press, el experto ha asegurado que "hay poco conocimiento en el ámbito sanitario sobre la realidad social del autismo" debido a que "las personas autistas tienen dificultades para comunicar los síntomas y decir dónde específicamente les duele algo". Arenas, quien dirige la sexta edición del taller 'Actualización en los trastornos del espectro del autismo', ha admitido que todavía existen retos pendientes en el ámbito sanitario para los TEA. No obstante, ha asegurado que "ha habido un cambio de estigma" al respecto y que ahora "existe una mayor concienciación social" que no evita hablar sobre estos trastornos.

Al hilo, Arenas ha destacado que la sociedad "sigue teniendo muchas dificultades para entender el autismo", pese a que afecta "a una de cada 100 personas". En concreto, ha apuntado que "cuando nos encontramos con una persona autista, nos bloqueamos al no saber cómo relacionarnos con ella", por lo que ha reivindicado "más sensibilización" y una mejor integración con el resto de personas neurotípicas. "No creo que hagan falta más expertos en el tema, sino que no se separen a las personas con autismo del resto de chicos en una escuela de verano", ha ejemplificado.

De esta forma, ha recalcado que la clave para mejorar la integración social de las personas con autismo pasa "por convivir y estar en el mismo espacio y ver cómo se hacen adaptaciones en la forma de relacionarnos con ellos", para que así, cuando crezcan, "no sean apartados ni tachados como raros". De hecho, Arenas ha criticado la directriz europea que establece una desaparición progresiva de los centros especiales ya que "como horizonte me parece genial, pero hay que poner muchos recursos económicos y culturales".

Por ello, ha considerado necesario "un cambio en el sistema educativo y en la forma de concebir un día de clases" para integrar sus necesidades educativas y favorecer su bienestar. Igualmente, ha pedido a los más jóvenes mostrar su apoyo hacia gente de su entorno con TEA, así como estrechar sus vínculos y pasar tiempo con ellos. "Tener un tiempo con personas autistas es interesante, porque ellos tienen un acceso relativamente distinto al de personas neurotípicas", ha explicado.

Asimismo, Arenas ha indicado que esta edición está "más enfocada en el aspecto contextual y en entender la diversidad del TEA", por lo que ofrece "una cara más amable y social, centrada en la relación con las personas". Además, ha resaltado una actividad de la programación que incluye el punto de vista de una persona con autismo, debido a que "los expertos ponen una explicación a nivel cognitivo, pero ellos pueden venir a contar la realidad de la que hablamos".

Del mismo modo, el experto ha manifestado que la intención del CRI Autismo Sevilla es "la transmisión del conocimiento a las familias y a los profesionales para que conozcan las estrategias que funcionan en el tratamiento de los TEA" a través de "servicios de atención temprana, diagnósticos en colegios, personas adultas y residencias". Así pues, ha incidido en que estas jornadas "pueden servir para personas autistas que llegan un poco desbordadas" y "desde el centro podemos darle algunas herramientas claves para entender su realidad".

Para concluir, Arenas ha pedido a la sociedad "una mente abierta a la diversidad" puesto que "todos somos iguales" y ha considerado el taller un espacio "muy interesante para expresar experiencias, hacer preguntas y aplicar conocimientos". Ademas*, ha añadido que "hay un alumnado muy diverso que sigue teniendo interés en estos temas, desde familias, profesionales e investigadores".