Las autoescuelas de Sevilla califican de "insostenible" la falta de exámenes: "Tenemos alumnos enfadados en las puertas"

Protesta del sector de las autoescuelas a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico por la falta de exámenes - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoescuelas de Sevilla han llevado a cabo una concentración este viernes, 17 de julio, a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico, para reclamar más examinadores o que se puedan realizar exámenes por las tardes. "Existe una bolsa de alumnos con la que no podemos trabajar para que se presenten a la prueba, dado que no hay funcionarios ni nos dan exámenes para hacerlo nosotros: mantener nuestros negocios es totalmente insostenible por la falta de esos exámenes".

Así lo ha expresado el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Servicios, Alfonso Martínez, en declaraciones a los medios. "La DGT hace poco al respecto y encima nos tiran tierra al decir que somos mentirosos en cuanto a las bolsas de alumnos y que somos malos formadores y responsables de los suspensos".

Los convocantes de la protesta remarcan que en algunos casos, para el segundo examen, hay alumnos que esperan hasta seis meses, y en Sevilla unos 18.000 estudiantes esperan para examinarse del permiso. "Estamos indignados, de modo que reclamamos que aumenten la plantilla o las horas por las tardes, pero los sábados no es la opción para quitar el volumen de la bolsa de alumnos existente". "Básicamente, tenemos empresas que no podemos sostener y tenemos alumnos enfadados en las puertas de nuestras escuelas", añade el presidente de la citada asociación.

Por otro lado, desde la Unión Federal de Autoscuelas se ha insistido en la idea que que las protestas se desarrollan también en esta jornada en diversos puntos de Andalucía, "de forma común, unidos con ellos, que al final somos del mismo sector y tenemos las mismas inquietudes".

El representante de la plataforma 'Más exámenes, más examinadores', Leopoldo Cotán, ha asegurado que pueden demostrar, a través de documentos oficiales, que hay más de 80.000 alumnos en Andalucía esperando a examinarse. "Solo en Sevilla se ha pasado de 8.000 en 2023 a 18.000 alumnos, con menos examinadores y menos capacidad que en entonces".