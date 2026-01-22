Avanza la restauración de los bancos del Paseo de las Delicias de Sevilla tras finalizar su limpieza

Bancos del Paseo de las Delicias de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha indicado este jueves que ha finalizado la limpieza de los 14 bancos y el muro de defensa situados en el Paseo de las Delicias, entre los puentes de San Telmo y Los Remedios.

Estos trabajos forman parte de las tareas enfocadas a la restauración y recuperación integral de estos bancos con el objetivo de "devolver el esplendor a estos elementos que forman parte del conjunto histórico y urbano", según ha destacado el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento ha señalado que la actuación cuenta con un presupuesto de más de 84.600 euros.

La principal patología que presentan estos bancos de ladrillo rojo y que "más daña su imagen" es la suciedad y la pérdida de parte de sus elementos compositivos por el paso del tiempo. De los 14 bancos, actualmente "sólo dos de ellos" conservan todos sus elementos, el resto presenta "grandes deficiencias", no sólo por la desaparición de las bolas sino también por la desaparición o fragmentación de parte de los pedestales donde se asentaban.

En esta restauración, la primera desde 2008, los trabajos se han centrado en una limpieza profunda de la zona que estaba cubierta por "una capa de suciedad derivada directamente de la contaminación ambiental y que en algunas zonas de los bancos se aprecia una costra negra al concentrarse las partículas contaminantes procedentes del intenso tráfico de vehículos".

El Ayuntamiento ha reseñado que la limpieza se ha realizado mediante proyección en seco de chorro de árido a baja presión, según resistencia del material; se ha atendido especialmente a no erosionar o alterar las superficies. A continuación, se ha aplicado un tratamiento consolidante para estabilizar el material en sus capas más superficiales.

Asimismo, en los puntos donde existía descohesión superficial, el consolidante se ha aplicado hasta la saturación. Las pequeñas fisuras se han sellado mediante cal aérea y carga de silicato molturado muy fino en suspensión acuosa. La terminación es a bajo nivel respecto a la superficie de los bancos. Las juntas de unión y los bordes se repondrán con morteros siguiendo la textura y la tonalidad cromática existentes, previa limpieza del material de anteriores intervenciones.

Finalmente, para la reintegración de las piezas desaparecidas, se procederá a la realización de matrices en poliestireno expandido para posteriormente fabricar los moldes de cada una de las piezas, ya en ejecución, que faltan en escayola E-35, previo estudio de los despieces. Las piezas se están realizando con arcilla de chamota fina SIO2 y se aplicará la técnica del apretón. Se realizarán dos cocciones, la primera a 1050 ºC y la segunda a 960ºC con un tratamiento de engobe para unificar el tono.