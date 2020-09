Avanza la transformación del centro de Alcalá (Sevilla) con la aprobación del estudio del 'bypass' del casco histórico

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprobará este jueves el estudio de detalle de la actuación urbanística de la Plaza de Cervantes, "un proyecto necesario para permitir una transformación urbana que marcará el futuro de la ciudad", según han explicado desde el Consistorio. Con la creación de una nueva calle en este punto se hará posible la reurbanización de la calle Nuestra Señora del Águila, conocida como La Mina, y la transformación del centro urbano en un ámbito para la actividad comercial y el disfrute de los peatones.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es realizar "una transformación del centro urbano que lo convierta en un espacio amable y abierto al peatón, reactivando el comercio local y con ello la economía de la ciudad, un lugar donde además se desarrolle un concepto de movilidad sostenible, prioridad para las personas y respeto al medio ambiente".

El proyecto que abordará el Pleno Municipal consiste en la apertura de una nueva calle que conecte la Plaza Cervantes con la calle Conde de Guadalhorce para dar salida al tráfico que llega por las calles La Plata y Alcalá y Orti a la Rotonda del Panadero. De esta forma, los vehículos que cruzan el centro tendrán una vía alternativa de salida hasta un nudo de conexión con el resto de la ciudad.

La creación de este 'bypass' en el centro del casco histórico requiere de la expropiación de dos viviendas que dan a la Plaza Cervantes y de un solar en Conde de Guadalhorce. Para ello, se sigue un proceso de expropiación que otorga garantías a los propietarios a los que se les abonará el justiprecio correspondiente siguiendo los criterios de la comisión provincial de valoración. Un informe de la arquitecta jefe municipal determina que ninguno de ellos tiene un valor patrimonial específico que justifique su permanencia y de hecho se trata de inmuebles que no están catalogados.

Tanto la expropiación de las viviendas como el derribo y la creación de calle se financiarán con cargo al patrimonio municipal de suelo, de forma que no será necesario eliminar fondos de otras partidas presupuestarias. Son fondos que proceden de aportaciones de promociones urbanísticas que la Ley permite destinar a la rehabilitación de zonas urbanas consolidadas en el interior de las ciudades. "Estos fondos no pueden ser destinados a otra finalidad distinta que no sean las propias del desarrollo urbanístico o de la mejora de la ciudad", han concluido.