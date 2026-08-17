Avanzan las obras de renovación integral de la calle Artesanos Peluqueros del distrito Macarena de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisando las obras de rehabilitación de la calle Artesanos Peluqueros en el Distrito Macarena - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, está reurbanizando de manera integral la calle Artesanos Peluqueros en el Distrito Macarena, una vía de paso clave entre San Juan de la Salle y la avenida de Llanes que ha contado con una inversión de 461.000 euros y que comenzaron el pasado 29 de junio con una duración aproximada de seis meses.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación ha planteado la reconfiguración completa del viario a partir de la modificación de acerados y calzada, el rebaje de la pendiente que existe en el acerado oeste y, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como del alumbrado público.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que de esta manera han atendido a "una demanda vecinal histórica", que supondrá mejoras en los accesos peatonales en partes de la calle que antes no existían y la renovación de la calzada, las canalizaciones, los alcorques y el alumbrado, a la vez que evitará el estacionamiento en doble fila gracias a la creación de plazas de aparcamiento.

En el primero de estos capítulos, la reordenación de la calzada y acerado se ha propuesto para evitar el aparcamiento en doble fila y procurar itinerarios peatonales accesibles en ambas aceras, así como garantizar también la plena accesibilidad en los cruces de calle. A este respecto, el proyecto técnico ha trazado dos cruces a nivel de calzada y un tercero a mitad de la vía, elevado a cota del acerado, que actué como elemento de calmado del tráfico.

Asimismo, el proyecto a ejecutar ha previsto el mantenimiento de todos los árboles existentes y de la práctica totalidad de los aparcamientos, si bien se acomodarán y ordenarán éstos de forma adecuada.

Por otro lado, para garantizar que los vecinos afectados puedan estacionar sus vehículos durante el periodo de obras, se habilitará una zona de aparcamiento provisional para su uso.

En contexto, Sanz ha asegurado que tienen "un compromiso firme con la mejora de la infraestructuras de la ciudad que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los barrios de Sevilla", a la vez que ha enumerado una serie de inversiones realizadas en el distrito Macarena, que han supuesto una inversión total de un millón de euros, como el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito Macarena, una avenida de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros.

Igualmente, ha celebrado las actuaciones en el asfaltado de las calles como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores, Escultor Francisco Buiza, o esta de Pino Montano, entre otras.