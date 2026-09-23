Avanzan los trámites para la construcción de la nueva estación Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla)

Recreación de la nueva estación en Dos Hermanas (Sevilla) - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha detallado que avanza en con los trámites para la ejecución del proyecto constructivo de la nueva estación Casilla de los Pinos, en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), en concreto en el inicio del procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados.

Según ha indicado el referido Ministerio en un comunicado, la nueva estación, que se encuentra situada a una distancia de 2,6 kilómetros respecto a la estación ferroviaria actual de Dos Hermanas, en dirección a Utrera, se integrará con los desarrollos urbanísticos en curso en la zona, que incluyen el aparcamiento disuasorio, la parada del Metrobús en el paso superior existente y la urbanización del nuevo Palacio de Exposiciones.

El diseño de la estación incluye un edificio modular y contendrá un vestíbulo principal a nivel de la calle con una altura mínima de 3 metros. Este vestíbulo se diseñará para "optimizar la distribución de servicios a los viajeros, como la venta de billetes, acceso a los andenes y servicios de aseo".

Además, se incorporarán elementos de información sobre trenes, señalización horaria y corporativa, máquinas de autoventa y carteles publicitarios proporcionados por el operador.

Asimismo, incluirá una zona de venta de billetes y control que permitirá la atención al público tanto dentro como fuera de la barrera tarifaria y otra de venta automática que alojará dos máquinas de autoventa, paneles de información dinámica y paneles de información estática.

Se establecerá un paso de conexión entre los andenes que cruzará las vías a diferentes niveles. Se realizará mediante la construcción de un paso inferior de sección rectangular equipado con escaleras y ascensor que asegurará la accesibilidad a los andenes.

Las afecciones contemplan la expropiación en pleno dominio, la imposición de servidumbres y ocupaciones temporales, ubicándose la totalidad de los terrenos en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla).

El total de superficie objeto de expropiación asciende a 1.476 m2 en terrenos catalogados como suelo urbano. La imposición de servidumbres afecta a una superficie total de 3.470 metros cuadrados de suelo urbano, mientras que las ocupaciones temporales ascienden a 6.948 metros cuadrados en terrenos catalogados casi en su totalidad como suelo urbano y son destinadas principalmente a instalaciones de obra, acopios y accesos durante la ejecución de los trabajos.