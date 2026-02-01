Ayuntamiento afirma que, "frente a la demagogia del PSOE, Sevilla es hoy la capital de la vivienda protegida"

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Juan de la Rosa - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha manifestado este domingo que, "frente a la demagogia del PSOE, Sevilla es hoy la capital de la vivienda protegida" con el gobierno municipal de José Luis Sanz.

Así, De la Rosa ha salido al paso de las declaraciones del portavoz socialista, Antonio Muñoz, para recordar que éste "no soporta que José Luis Sanz haya pasado de los proyectos humo del PSOE a convertir Sevilla en la capital de la vivienda protegida".

De la Rosa ha subrayado que el actual equipo de gobierno "ha impulsado 5.454 viviendas protegidas, de las cuales 2.200 corresponden a Emvisesa, mientras que durante los ocho años de gobierno socialista sólo fueron capaces de construir 83 viviendas".

"Tras años de inacción, este gobierno municipal ha reactivado Emvisesa con hechos", ha señalado el delegado y ha recordado que "ya se han colocado 16 primeras piedras, se han entregado 346 viviendas (3 en Calle Sol, 218 en Hacienda El Rosario y 125 en Entreolivos-Bellavista), hay 1.163 viviendas en construcción, 689 adjudicadas y únicamente dos pendientes de adjudicación".

De la Rosa ha destacado además que los precios de las viviendas promovidas por Emvisesa "se sitúan entre un 40% y un 60% por debajo del mercado libre, y en el caso del alquiler, al menos un 50% más barato."

El delegado de Urbanismo ha criticado la "repentina preocupación" de Muñoz por abaratar la vivienda. "Resulta llamativo que ahora quiera bajar los precios cuando no tuvo tiempo de hacerlo durante sus ocho años de gobierno", ha indicado De la Rosa, apuntando que, "durante el mandato socialista, se produjo el primer caso en la historia de Emvisesa en el que, en una promoción con precios ya fijados --Cineo Alto, 83 viviendas--, el propio PSOE subió los precios un 60% en la comisión ejecutiva previa a las elecciones municipales de mayo de 2023".

Asimismo, De la Rosa ha instado a Muñoz a dirigir sus peticiones directamente al Gobierno de España: "Señor Muñoz, pregúntele a Pedro Sánchez por qué ha devuelto 4.000 millones de euros del ICO destinados a vivienda, o por qué en un contexto de récord de recaudación y deuda pública no existen más ayudas reales para acceder a una vivienda".

Para De la Rosa, Muñoz "debería aparcar la demagogia y exigir a su partido medidas concretas para bajar el precio de la vivienda protegida", porque el Gobierno central tiene competencias clave para ello.

Entre otras medidas, De la Rosa ha señalado la reducción del IVA del 10% al 0%, una bonificación del 90% en el impuesto de sociedades para quienes construyan VPO --lo que supondría una rebaja adicional del 10%--, o una ayuda directa del 10% a los compradores, "inexistente a día de hoy".

De la Rosa ha destacado además que, por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Sevilla "va a destinar 3 millones de euros a la mejora y puesta a punto del parque público de vivienda, demostrando que la política de vivienda no se limita únicamente a construir nuevas promociones".

"Este gobierno municipal también se ocupa de cuidar lo que ya existe", ha señalado el delegado, quien ha explicado que estas actuaciones "permitirán intervenir en 20 promociones municipales, que suman más de 2.000 viviendas del parque público de alquiler de Emvisesa, muchas de las cuales se encontraban en un estado lamentable tras años de abandono".

"Mientras el PSOE se queda en discursos, el Gobierno de José Luis Sanz trabaja, construye y entrega viviendas. Esa es la diferencia entre la propaganda y la gestión", ha concluido Juan de la Rosa.