Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) notifica a la Junta el hallazgo de varios animales muertos en La Boticaria

Aves muertas encontradas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del Alcalá de Guadaíra, a través de la Policía Local, ha trasladado este lunes a la Consejería de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil el hallazgo de restos de aves y otros animales muertos en una zona próxima a La Boticaria, que ha sido acordonada y sobre la que ya se está trabajando para la toma de muestras.

Según ha informado el Consistorio en una nota, dichos restos están siendo analizados por los técnicos de la Junta y se espera que "arrojen tanto la causa de la muerte de estos animales como el origen de todos los restos", que también han aparecido amontonados en otros lugares de la provincia.

La zona de Alcalá donde han aparecido estos restos está acordonada y serán retirados una vez lo autorice la Fiscalía tras la recopilación de pruebas. La detección de chips identificativos en varios de los cadáveres de animales "podrían acelerar" el resultado de la investigación así como "la identificación de la o las personas responsables".

El Ayuntamiento ha indicado que mantiene "una colaboración y comunicación permanente" con la Consejería de Medio Ambiente y el Seprona para el esclarecimiento de este hallazgo.

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a Europa Press que el caso está judicializado y que habría un ave muerte entre los animales encontrados.