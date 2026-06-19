El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) organiza un conjunto de actividades culturales de música y teatro

Imagen del grupo Medina Azahara. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se prepara para vivir un fin de semana cargado de actividades culturales y eventos para disfrutar de las noches estivales. Tendrán lugar en los diferentes espacios escénicos y recintos como el Teatro Gutiérrez de Alba, el Patio de la Harinera del Guadaíra y la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra.

El delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha insistido en el "compromiso municipal" por difusión de la cultura de calidad, para todos los públicos y con una variada oferta. "Alcalá se consolida tanto en la cantidad y calidad de las citas culturales que ofrece tanto al público alcalareño como al de Sevilla capital y ciudades vecinas que tienen en nuestra ciudad un referente cultural permanente", ha concluido.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el Teatro Gutiérrez de Alba continúa acogiendo la XII Muestra de Teatro para Adultos 'Cesáreo Estébanez'. Desde este viernes y hasta el próximo domingo día 21 serán diferentes grupos y compañías las que pisen sus tablas.

Este viernes día 19 será la Asociación Universitaria Teatro Ágora 'Memoria, Memoria, Memoria', el sábado el Taller de Teatro La Piara presenta 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y el domingo día 21l llega el Taller de Investigación teatral con "Madres, femenino plural". Todas las obras darán comienzo a las 21,00 horas (salvo el 21 y 28 de junio) que serán a las 12,00 horas.

La muestra se extiende hasta el día 30 de junio, consolidándose como espacio de encuentro, expresión y amor al teatro. Por otra parte, el Patio de la Harinera del Guadaíra será mañana sábado el epicentro de la música de bandas con la celebración del VI Festival Nacional de Música 'Ciudad de Alcalá', en un entorno excepcional y con una gran calidad musical.

El público se deleitará con un amplísimo abanico musical interpretado por bandas de música que incluyen desde pasodobles a bandas sonoras. Participan las tres formaciones musicales de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila de Alcalá (Banda Académica Nuestra Señora del Águila, Banda de Música de Alcalá de Guadaíra y la Orquesta de Cámara Ciudad de Alcalá ).

La banda invitada es la Banda de Música Municipal del Cristo del Perdón de La Rinconada. Comenzará a las 21,00 horas en la Harinera del Guadaíra. La Última Noche del Rock Andaluz con -Medina Azahara y el legado de Triana Mañana sábado a partir de las 22,00 horas la ciudad acogerá el concierto 'La Última Noche del Rock Andaluz', un homenaje a una forma de sentir la música en nuestra tierra que marcó a generaciones enteras, con Medina Azahara y el legado eterno de Triana, tal y como ha explicado el delegado.

Rivas ha destacado que "para la ciudad es un honor poder celebrar este concierto dedicado al rock andaluz y hacerlo con los máximos emblemas de esta música como son estos dos grupos". Asimismo, ha enfatizado que "será una noche para cantar, emocionarse y volver a conectar con ese sonido que mezcla rock, flamenco y poesía como solo Andalucía sabe hacerlo".

Sobre el escenario, leyendas que han escrito la historia del género como Medina Azahara y el legado eterno de Triana, en un concierto pensado para disfrutar sin prisa, con himnos que forman parte de nuestra memoria colectiva y una atmósfera que promete ser mágica de principio a fin", ha finalizado.