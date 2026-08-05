Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa más de 350 VPO de promoción privada en las zonas de Los Lirios y Montecarmelo

Imagen del nuevo proyecto de VPO que impulsará el Ayuntamiento de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado varios expedientes urbanísticos que permitirán la construcción de 376 viviendas de protección oficial y promoción privada en las zonas de Los Lirios y de Montecarmelo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la principal medida aprobada durante la sesión plenaria ha reforzado la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en dos puntos de la zona norte del municipio con la implantación de 190 viviendas en Montecarmelo y 186 en Los Lirios.

Al hilo, el delegado de Urbanismo, Jesús Mora, ha destacado que "están aprovechando" todas las herramientas que ofrece la normativa urbanística para incrementar la oferta de viviendas protegidas y facilitará el acceso a "una vivienda asequible, especialmente para los jóvenes y las familias".

En primer lugar, la corporación ha dado luz verde al Estudio de Ordenación de la Manzana 19 de Montecarmelo, una parcela de aproximadamente 26.000 metros cuadrados situada junto a la última estación del tranvía, en el sector norte de la ciudad.

Esta ordenación implantará 190 viviendas protegidas de promoción privada y 22 viviendas libres, lo que ha supuesto el incremento de 28 construcciones respecto a la planificación anterior, al tiempo que se ha reducido en 11 el número de casas libres.

Además, ha contemplado la implantación de un Sistema General de Transportes con una superficie de 6.760 metros cuadrados, destinado al futuro intercambiador de transportes, una superficie terciaria de 6.474 metros cuadrados. A su vez, como parte de los compromisos adquiridos por los promotores del sector, también se ejecutará una nueva zona verde de espacios libres de más de 5.000 metros cuadrados en una parcela colindante.

UNIDAD DE EJECUCIÓN OESTE DE MONTECARMELO

En esta línea, el pleno de la corporación también ha aprobado el 'Estudio de Detalle M1A' de la Unidad de Ejecución Oeste de Montecarmelo, una parcela ubicada igualmente en el norte de la ciudad, junto al futuro tranvía de Alcalá de Guadaíra y entre el nuevo aparcamiento de Pablo VI y la barriada de Los Lirios.

La actuación permitirá la construcción de 186 viviendas protegidas de promoción privada mediante la aplicación del Decreto-Ley 1/2025, que posibilitará transformar viviendas inicialmente libres en viviendas protegidas e incrementará en un 20 por ciento la edificabilidad del ámbito.

De igual manera, la Administración local ha autorizado el incremento de una planta en la edificación, medida que apostará por la densificación del casco urbano y permitirá aumentar el número de viviendas.

Igualmente, en la sesión se ha aprobado el proyecto de actuación para la Hacienda Mendieta, destinado a la implantación de un salón de celebraciones y eventos, para dotar de un nuevo uso a este espacio sin incrementar las edificaciones actuales.