Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) lleva a cabo un control de palomas para reducir su incidencia en materia de salubridad

El delegado de Hábitat Urbano, David Delgado. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, ha puesto en marcha un plan integral para el control sanitario y poblacional de palomas en la ciudad, concretamente en tres focos principales como son La Plazuela, Plaza de Miguel Pérez junto a la calle Valencia y en Campo Alegre, donde se ha detectado un nivel de infestación medio-alto.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 13.036 euros y una duración de un año, responde a la necesidad de actuar ante la proliferación de palomas en entornos urbanos, que puede generar "problemas higiénico-sanitarios, deterioro del patrimonio y molestias a la ciudadanía".

Así lo ha afirmado el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, quien ha explicado que "cuando la densidad de población de palomas, exceden de los niveles normales para dichas especies, se originan problemas higiénico-sanitarios que afectan directamente a la ciudadanía, es por ello que se actuará en los tres focos localizados".

En concreto, el plan integral introduce un "enfoque innovador" que prioriza el control de la reproducción frente a métodos tradicionales. Para ello, se utiliza un sistema de dispensadores automáticos que suministran un pienso anticonceptivo autorizado, permitiendo reducir progresivamente la población de palomas sin recurrir al sacrificio masivo.

Además de la realización de censos poblacionales y diagnóstico inicial, el programa incluye la instalación de dispensadores automáticos con fase previa de adaptación de las aves, y que ya se han colocado en los tres espacios, control de la reproducción mediante retirada de puestas y seguimiento técnico a través de inspecciones periódicas e informes anuales.

Al hilo, Delgado ha asegurado que "según el lugar en donde se manifiestan los excesos de población de las aves, también se pueden ver degradados edificios patrimoniales, públicos y privados, instalaciones, así como plazas y espacios libres públicos", mientras que ha considerado que "es necesario que desde el Ayuntamiento adoptemos medidas y demos solución a esta situación que además forma parte de las demandas de los vecinos".

"Con la puesta en marcha de este plan articulamos la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía así como el bienestar animal priorizando en todo momento soluciones éticas y respetuosas", ha puntualizado.

Según ha valorado la Administración local, con esta actuación, Alcalá de Guadaíra se suma a la tendencia de "numerosas ciudades" que apuestan por modelos de gestión de fauna urbana "más responsables, eficaces y alineados con la normativa europea en materia de bienestar animal y medio ambiente".