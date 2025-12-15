El Ayuntamiento destina casi cuatro millones a ocho proyectos de inserción sociolaboral con 'Sevilla Integra'

Firma del plan 'Sevilla Integra' por parte del alcalde, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha firmado este lunes los convenios de la séptima edición de Sevilla Integra (2025-2027), un programa municipal de inserción sociolaboral que moviliza 3.803.620,82 euros para poner en marcha ocho proyectos, orientados a que los sevillanos con mayores dificultades accedan a un empleo.

El montante es aportado con 3.364.748,11 euros por parte del Consistorio y 438.872,71 euros de las entidades. Cada proyecto cuenta con una dotación máxima de 441.200 euros, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que el proyecto es "una puerta real al mercado laboral, gracias a itinerarios personalizados, formación, prácticas en empresas y ayudas de acompañamiento para multiplicar las oportunidades de encontrar un trabajo, especialmente entre las personas con mayor necesidad".

Los proyectos incluirán itinerarios con orientación individual, entrenamiento de competencias, formación y prácticas en empresas para al menos 1.360 participantes, así como ayudas de acompañamiento por un total de 584.80 euros para que "nadie se quede atrás por motivos económicos". La cobertura mínima en la línea sensibilización es de 750 personas por proyecto, superando las 6.000 en el conjunto del programa.

"Venimos de una edición, la de 2023-2025, que ha superado todos los objetivos, con 1.218 inserciones laborales frente a las 996 marcadas al principio del programa, más de un 122% de porcentaje de cumplimiento. Ese es el listón que nos exigimos para esta edición", ha reseñado Sanz.

Los ocho proyectos, que tendrán una duración de 18 meses de duración, se distribuyen por toda la ciudad, con especial atención a las zonas más desfavorecidas y con mayor tasa de desempleo.

La Asociación de Profesionales del Empleo, Formación y Capacitación para el Desarrollo (Aforcade) desarrollará el proyecto "Aforcade barrio a barrio" en los distritos Norte y Macarena. Por otro lado, la Asociación ADE (Avance, Desarrollo y Empleo), desarrollará el proyecto "Torreblanca Integra. Oportunidades que transforman vidas" en el barrio de Torreblanca.

Asimismo, Acción Laboral trabajará en el distrito Cerro-Amate. La Fundación Doña María desarrollará el proyecto 'Sevilla ayuda 5' en los distritos Bellavista - La Palmera y Sur. Por otro lado, la Asociación NEXO por la integración, llevará a cabo el proyecto 'Activa Sur. Iniciativa de inserción sociolaboral para Polígono Sur de Sevilla' en el barrio del Polígono Sur.

La Fundación Randstad desarrollará el proyecto 'Integra Triana - Los Remedios - Casco Antiguo 2025' en los distritos Triana, Los Remedios y Casco Antiguo. También Fundación Nortempo llevará a cabo el proyecto "Sevilla Integra-t 3 Sevilla" en los distritos Nervión y San Pablo - Santa Justa. Y la Asociación Paz y Bien tendrá el proyecto "Re(d)activa aleste" en el distrito Este - Alcosa - Torreblanca.

El programa prioriza a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años (especialmente mujeres), personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o trata, migrantes y residentes en zonas con necesidades de transformación social. Como requisito, los participantes deben ser mayores de 16 años, estar empadronados en Sevilla y en situación de desempleo.