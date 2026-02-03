El Ayuntamiento de Écija (Sevilla) activa la fase de preemergencia ante el temporal y la posible evolución del río Genil

Vista general de la crecida del río Genil a su paso por la localidad de Écija. A 03 de febrero de 2026, en Écija, Sevilla (Andalucía, España). Eduardo Briones / Europa Press 03/2/2026 - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad sevillana de Écija, Silvia Heredia, ha anunciado este martes, 3 de febrero, la activación del Plan Municipal de Emergencias en fase de preemergencia, tras el paso a situación operativa dos del plan autonómico debido a las lluvias previstas para estos días en Andalucía derivadas de los efectos del temporal. Así, ha expresado que el Consistorio realizará un seguimiento, especialmente durante la jornada de este miércoles y en las próximas horas, de la evolución de las condiciones metereológicas adversas, así como del cauce del río Genil, a su paso por el municipio.

Asimismo, la edil no ha descartado que esta fase pueda elevarse en función de la evolución del temporal y de las indicaciones del Servicio de Emergencias 112.

"Por el momento, están activados todos los efectivos municipales, lo que implica mantener una actitud diligente y de vigilancia, con seguimiento de los datos de la cuenca del río Genil y de puntos clave del municipio, como la Isla del Vicario, ante esta situación de preocupación", ha expresado en un audio remitido por el Consistorio a Europa Press.

Asimismo, tras la decisión de la Junta de Andalucía de suspender este miércoles, 4 de febrero, toda la actividad educativa presencial y en centro de día y participación activa de todas las provincias de la comunidad, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana.

"Queremos transmitir a la ciudadanía que mantenga la precaución y la situación de alerta, evitando desplazamientos innecesarios. En caso de tener algún viaje previsto, recomendamos aplazarlo y utilizar el vehículo únicamente cuando sea imprescindible. Asimismo, pedimos asegurar los objetos situados en terrazas y balcones, como macetas, para evitar posibles desprendimientos", ha apostillado.

Por último, la edil ha pedido a la ciudadanía que, en caso de necesitar información actualizada sobre la situación meteorológica, consulte únicamente fuentes oficiales. "Es importante estar informados de forma constante y recurrir a los canales oficiales del Ayuntamiento, así como a las páginas web de la Junta de Andalucía, del 112 y del propio Ayuntamiento de Écija, además de seguir los medios locales, que transmitirán la información en tiempo y forma", ha expresado.

CIERRE DE PARQUES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS EN LEBRIJA

Por su parte, otros municipios como Lebrija han decretado el cierre de parques públicos y zonas verdes con gran densidad de árboles. Entre los espacios cerrados, según ha informado el Consistorio en su página web, consultada por esta agencia, se encuentran el Parque de San Benito, el Parque Francisco García 'Barejones' en la Avenida de Cangas, el Parque Carlos Cano (Los Arreos) y el Parque de El Recreo, además de instalaciones municipales, cementerios, el Centro de Participación Activa de Mayores y las escuelas infantiles públicas y concertadas.

Asimismo, tras la decisión de la Junta, se han suspendido las clases lectivas y las actividades programadas en instalaciones municipales, incluyendo la Escuela Municipal de Música y Danza, talleres de Igualdad y Cultura, la Biblioteca Pública Municipal y los Centros Cívicos. En el ámbito deportivo, las instalaciones permanecerán cerradas al menos hasta el jueves, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.