El Ayuntamiento instala chips de rastreo en palmeras ante el robo de una decena de ejemplares en Sevilla Este

Una de las palmeras recién plantadas en la avenida de la Aeronáutica que no ha sido objeto de robo - AYTO.SEVILLA

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado el robo continuado de palmeras reales cubanas, pertenecientes a la familia de las arecas ('Arecaceae'), plantadas en la mediana de la Avenida Aeronáutica, en Sevilla Este; en concreto, en el tramo más próximo al Hotel Vértice, después de que en las últimas dos semanas hayan desaparecido en torno a una decena de ejemplares de esta especie, de elevado valor ornamental y alto coste por su adquisición y colocación.

Según detallan fuentes municipales a Europa Press, tras la información recabada por los técnicos, cada palmera supone un coste aproximado de 500 euros para el Ayuntamiento, por lo que el perjuicio económico acumulado se sitúa alrededor de los 5.000 euros.

Ante los reiterados robos, el servicio municipal había presentado ya varias denuncias y decidió instalar chips localizadores en algunos ejemplares para tratar de identificar el destino de las palmeras sustraídas en caso de que se produjeran nuevos hurtos.

La investigación pudo avanzar después de que un testigo "alertara al servicio municipal" y aportara fotografías de una persona "que estaría, supuestamente, vinculada con estos hechos; también con la ayuda de imágenes captadas por cámaras de Tussam en la zona".

Según los técnicos municipales, el pasado martes, el testigo volvió a avisar de que una persona estaba intentando robar otra palmera de la mediana, pero la intervención policial evitó que pudiera llevársela.

Desde el Ayuntamiento se subraya que los hechos están ahora "en fase de investigación y que, aunque el patrón de actuación apunta a un mismo 'modus operandi', por prudencia sólo puede hablarse de evidencias directas en al menos dos casos". Además, se insiste en la idea de que la desaparición reiterada de estos ejemplares supone un "grave acto contra el patrimonio verde de la ciudad y un perjuicio directo para todos los sevillanos".

ROBO DE UN CENTENAR DE PLANTAS EN SAN JERÓNIMO

A este episodio se suma un nuevo robo comunicado este pasado viernes en el Parque de San Jerónimo, donde han sido sustraídas alrededor de 100 plantas ornamentales 'SunPatiens', con un perjuicio económico cercano a los 400 euros.

El Ayuntamiento lamenta que este tipo de actuaciones no solo generan un coste económico directo, sino que deterioran espacios verdes que son de uso público y que forman parte del patrimonio vegetal de la ciudad.