El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) llama a la prudencia para respetar la investigación de la mujer asesinada

Imagen de recurso de una patrulla de la Guardia Civil - Rocío Ruz - Europa Press

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha pedido a sus vecinos "responsabilidad y prudencia" en relación con la muerte de una mujer esta pasada noche, que presentaba heridas de arma blanca, en el interior de una vivienda ubicada en el municipio, un suceso que, según la investigación abierta por la Guardia Civil, podría tratarse de un caso de violencia de género.

El Gobierno local, en un comunicado, apela a la población para que "se evite la difusión de informaciones no contrastadas o especulaciones" que puedan "interferir" en la investigación en curso.

Desde el Consistorio se incide en que los hechos se encuentran actualmente bajo investigación, por lo que desde la institución "se actúa con la máxima prudencia y respeto al trabajo de los servicios policiales y judiciales".

Asimismo, el Ayuntamiento ha expresado su "profunda consternación" ante lo sucedido y traslada su acompañamiento a familiares y amistades de la víctima "en este momento de especial dificultad".

El Consistorio, por último, reitera la importancia de que, ante cualquier situación, indicio o señal de posible violencia en el ámbito de las relaciones personales o familiares, se recurra a los canales de ayuda y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "ya que la comunicación temprana es clave para activar los protocolos de protección y los recursos institucionales disponibles".

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer con heridas compatibles con el uso de arma blanca.

En el interior del domicilio también se encontraba un varón, de unos 46 años, con heridas de la misma naturaleza, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

Posteriormente, los servicios sanitarios han sido quienes han certificado el fallecimiento de la mujer, de unos 45 años, según ha precisado Toscano.