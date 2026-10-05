El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) renueva la flota de su Policía Local con nueve nuevos vehículos de alquiler

Nuevos vehículos de la Policía Local de Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha renovado la flota de su Policía Local, a través de un nuevo servicio de arrendamiento no financiero (renting) de nueve vehículos durante cuatro años que ya están dando servicio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de nueve vehículos divididos, por sus características y funcionalidad, en cuatro grupos entre los que se encuentran cuatro patrullas con kit de detenidos, dos patrullas sin kit de detenidos, dos patrullas sin kit de detenidos con puente especial y una furgoneta de nueve plazas.

En este sentido, el delegado de Protección Ciudadana, Ángel Martín, ha afirmado que la administración local "renueva y moderniza la flota de vehículos de la Policía Local de Mairena del Aljarafe para mejorar su servicio a la ciudadanía y consolidar la tranquilidad y los buenos datos de seguridad de la que disfrutan nuestras familias".

Para ello, el Ayuntamiento ha invertido 665.000 euros impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de cuatro años con posibilidad de una prórroga de un año, por otros 166.000 euros. Los vehículos serán objeto de un mantenimiento integral.