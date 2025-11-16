El Ayuntamiento mejora los jardines de Médicos Sin Fronteras en Sevilla Este con mobiliario sostenible - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha ejecutado una actuación integral de mejora en los jardines de la calle Médicos Sin Fronteras, en Sevilla Este, con el objetivo de modernizar su mobiliario urbano y reforzar la sostenibilidad del entorno.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en esta intervención, se han sustituido 45 bancos de hormigón por otros fabricados con materiales reciclados, de los cuales 14 se han instalado en zonas de albero y 31 en zonas asfaltadas. Además, se han colocado 10 nuevas papeleras, también de material reciclado, con el fin de mejorar la limpieza y mantener la buena imagen del barrio, así como de ofrecer un entorno más cómodo para los vecinos que disfrutan de estos espacios.

El Gobierno municipal tiene prevista una segunda fase de actuación en estos jardines, que consistirá en la ampliación del sistema de riego con nuevas bocas que permitirán conservar una mayor superficie verde y mantener la vitalidad del espacio ajardinado, contribuyendo así a un entorno más sostenible y saludable para los residentes.

Esta intervención cuenta con un presupuesto cercano a los 40.000 euros y se enmarca dentro del plan municipal de renovación de parques y jardines que el Gobierno está desarrollando en todos los distritos de Sevilla. El objetivo es mejorar la calidad del espacio público, fomentando entornos más seguros, accesibles y sostenibles para los vecinos de toda la ciudad.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado la importancia de estas actuaciones: "Estamos actuando en todos los barrios para que los vecinos disfruten de zonas verdes más confortables, accesibles y bien cuidadas. Sevilla Este es un ejemplo de cómo la inversión en mobiliario y mantenimiento mejora la calidad de vida y el bienestar de las familias".

Con esta renovación, el Gobierno municipal busca no solo embellecer los espacios urbanos, sino también garantizar que los jardines sean más funcionales, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, integrando mejoras en el mobiliario, la limpieza y el riego que potencien el disfrute diario de estos espacios por parte de la ciudadanía.