El Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla) reclama más efectivos de Guardia Civil ante una oleada de robos

Imagen De Archivo - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha reclamado a la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, un incremento de los efectivos de Guardia Civil en el municipio ante una oleada de robos e intentos de robos registrados en las últimas semanas y que han generado preocupación entre vecinos, comerciantes y empresarios, siendo el último de ellos este martes, con un nuevo intento de robo en el municipio, frustrado tras la alerta del vecindario y la llegada de la Policía Local.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, como nuevo paso, Gobierno municipal ha convocado una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para el próximo jueves, 20 de agosto, a las 11,00 horas, en la que se analizará la situación de seguridad del municipio y se abordarán las medidas que puedan contribuir a prevenir nuevos incidentes y mejorar la respuesta ante este tipo de delitos.

En este sentido, el alcalde, Juan Manuel Valle, ha trasladado su solidaridad a las personas, empresas y entidades que se hayan visto afectadas por estos hechos y hace un llamamiento a la ciudadanía para que "mantenga la colaboración" con los cuerpos de seguridad.

Asimismo, la administración local ha defendido que "hay que seguir fortaleciendo" la coordinación con la Policía Local, por lo que la Guardia Civil "es el cuerpo competente en la materia" y en la investigación de estos hechos, por lo que disponer de efectivos suficientes resulta especialmente importante para mejorar tanto la prevención como la capacidad de respuesta.

De esta manera, las primeras informaciones apuntan a una posible actuación coordinada, con varios individuos que realizarían labores de vigilancia en motocicletas, y al uso de vehículos previamente sustraídos, tanto en Los Palacios como en otros municipios.

Ante la sucesión de incidentes, la pasada semana se celebró una reunión de coordinación entre el Ayuntamiento, la Guardia Civil y la Policía Local para analizar la situación y abordar las medidas necesarias, además de que esta semana se ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en Sevilla solicitando el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil.

Los autores de estos hechos estarían actuando con gran rapidez, empleando apenas uno o dos minutos para acceder a los establecimientos y darse a la fuga. Entre sus objetivos se encontrarían principalmente las máquinas recreativas y las máquinas expendedoras de tabaco.