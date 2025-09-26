El Ayuntamiento premia la labor de 17 entidades sociales como broche a la II Feria 'Sevilla, Ciudad Comprometida'

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el broche final a la II Feria de Entidades Sociales 'Sevilla, Ciudad Comprometida' con una gala de premios celebrada este viernes en la sede de la Fundación Tres Culturas. En esta cita se ha reconocido el compromiso y la labor social que desarrollan en beneficio de la ciudadanía sevillana 17 entidades de la ciudad.

Así, el delegado de Asociaciones, José Luis García, ha señalado en una nota que "cuando reconocemos a estas entidades, estamos reconociendo lo mejor de Sevilla. Estamos reconociendo la solidaridad, la empatía, la capacidad de soñar y de transformar. Estamos reconociendo que nuestra ciudad avanza cuando lo hace unida, sin dejar a nadie atrás".

Los premiados de la gala han sido los siguientes: Crezco Familias LGTB de Andalucía (Premio en reconocimiento a su trayectoria en defensa de la igualdad); Sociedad de Personas Sordas (Premio en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con las personas sordas); Down Sevilla (Premio en reconocimiento a su labor y trayectoria por la inclusión de las personas con discapacidad); Hogar Nazaret (Premio en reconocimiento a su trayectoria en la inclusión de menores); San Juan de Dios (Premio en reconocimiento a su trayectoria en la intervención social y comunitaria con personas en situación de sinhogarismo); Orden de Malta (Premio en reconocimiento a su labor de atención y protección de las personas en situación de sinhogarismo); Asaenes (Premio en reconocimiento a su trayectoria en la atención y promoción del bienestar emocional y la salud mental), y el Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa (Premio en reconocimiento a su labor de inclusión de las personas privadas de libertad).

Entre ellos, también se encuentra el Centro de Recursos para Ayuntamientos y Asociaciones (Premio en reconocimiento a su labor de atención e inclusión); Ateneo de Sevilla (Premio en reconocimiento a su labor social con colectivos vulnerables); Tu Techo (Premio en reconocimiento a su labor para erradicar la infravivienda en Sevilla); Centros de Día Municipales para la Incorporación Sociolaboral (Premio en reconocimiento a su labor con personas y familias con problemas de adicciones); Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla (Premio en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el voluntariado); Fundación Mezquita de Sevilla (Premio en reconocimiento a su compromiso en la visibilización social y cultural de las personas migrantes), y la Asociación de Mujeres Akherdi I Tromipen (Premio en reconocimiento a su labor en la defensa de los derechos del pueblo gitano, especialmente de las mujeres gitanas).

Por último, han sido reconocidos los Centros de Participación Activa Municipales (Premio en reconocimiento a su labor en la mejora de la calidad de vida y la inclusión de las personas de edad); Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias (Premio en reconocimiento a su labor en la mejora de la salud de las personas mayores); Unidad Municipal de Emergencias Sociales (Umies) y la coordinadora del Programa Socioeducativo, Patricia Casas (Premio Compromiso con la Corresponsabilidad). Además, se ha otorgado un reconocimiento sorpresa a los trabajadores municipales Natividad Jiménez Sánchez, Valle Delgado Martín-Prat, José Luis Romero Blanco y al personal de Control de acceso y limpieza del Hogar Virgen de los Reyes.