El Ayuntamiento recibe al representante de Sevilla en el encuentro internacional de Ciudades Creativas de Unesco

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, junto al representante de Sevilla en el encuentro de Ciudades Creativas de la Unesco, Bartolomé Palazón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha recibido al artista, escultor e investigador de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Palazón Cascales, con motivo de su designación como representante artístico de Sevilla, Ciudad Creativa de la Unesco, en la cuarta edición de 'C/ART - Creatives in Dialogue', el festival internacional de creatividad que se celebrará los próximos 24 y 25 de julio en la ciudad italiana de Carrara, también integrante de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

Durante el encuentro, Angie Moreno ha trasladado al artista el respaldo del Ayuntamiento a una representación que "pone de manifiesto el enorme talento creativo que atesora Sevilla y la capacidad de nuestros artistas para convertirse en los mejores embajadores culturales de la ciudad en el mundo", según ha señalado el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, la delegada ha destacado que "la presencia de Bartolomé Palazón en este encuentro internacional supone una magnífica oportunidad para reforzar el posicionamiento de Sevilla como Ciudad Creativa de la UNESCO y para seguir estrechando la colaboración con otras ciudades que comparten nuestra apuesta por la cultura, la innovación y el patrimonio como motores de desarrollo".

Asimismo, ha subrayado que "desde el Gobierno de José Luis Sanz seguimos impulsando la proyección internacional de nuestros creadores, convencidos de que la cultura es una de las grandes fortalezas de Sevilla".

Bartolomé Palazón participará en el festival con un proyecto inspirado en el arte rupestre levantino, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, mediante una instalación y una representación en vivo que establece un diálogo entre la memoria ancestral, la escultura contemporánea y la participación comunitaria.

Su investigación artística integra escultura, tecnologías digitales, patrimonio arqueológico y prácticas performativas, reflejando el carácter innovador e interdisciplinar que promueve este encuentro internacional.

La participación del artista sevillano cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Sevilla, tras la invitación realizada por el Ayuntamiento de Carrara, que ha destacado la trayectoria de Bartolomé Palazón y su vinculación con la ciudad italiana, donde desarrolló parte de su formación en la Academia de Bellas Artes de Carrara.

"Sevilla tiene la responsabilidad de proyectar al mundo el talento de sus creadores y de aprovechar las oportunidades que ofrece la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO para generar nuevas alianzas culturales y abrir nuevos espacios de colaboración internacional", ha concluido Angie Moreno.