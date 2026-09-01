El Ayuntamiento acoge la muestra del centenario de San Esteban, protagonista de una de las portadas del Corpus

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la exposición celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla por el Centenario de la Hdad. De San Esteban.- MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla acogerá desde este 1 de septiembre y hasta el próximo día 15 la exposición 'Salud y Buen Viaje: la devoción que construye una historia. San Esteban 1926-2026', organizada con motivo del primer centenario fundacional de la Hermandad de San Esteban, que se está conmemorando durante este 2026 y que ocupará una de las portadas del Corpus Christi de 2027.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la muestra, instalada en el Patio Mayor de la casa consistorial, ha reunido por primera vez todos los bustos que se conservan en distintos puntos de España y que guardan semejanza con la imagen del Señor de la Salud y Buen Viaje, por lo que ha permitido contemplar conjuntamente un conjunto de piezas de gran calidad artística y valor devocional.

De esta manera, entre las obras que forman parte de la exposición destacan piezas procedentes del Convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo y del Museo de Antequera (Málaga), además de otros bustos procedentes de diferentes lugares de España. La muestra incorpora asimismo un recorrido por la creación artística de imágenes devocionales del siglo XVI y por la evolución de esta iconografía.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el significado que tiene para la ciudad la celebración del centenario de esta Hermandad y su vinculación con "uno de los grandes referentes de la Semana Santa sevillana". "Hoy no inauguramos solamente una exposición, celebramos una historia de fe, patrimonio, arte y, sobre todo, de sevillanos que, generación tras generación, han encontrado en el Señor de la Salud y Buen Viaje su devoción", ha añadido.

En esta línea, Sanz ha puesto en valor que la exposición permita descubrir "una parte quizá menos conocida de ese patrimonio devocional: los bustos del Señor de la Salud y Buen Viaje que se conservan en distintos puntos de Sevilla y de Andalucía", unas piezas que, a su juicio, "hablan de la capacidad de una iconografía, para trascender los límites de una iglesia y de una Hermandad y convertirse en parte de la identidad colectiva".

"San Esteban es historia de Sevilla, es arquitectura, patrimonio, barrio y tradición. Y es también ese escenario único que, cada Martes Santo, llena de azul celeste nuestras calles", ha abundado, a la vez que ha indicado que la corporación ha sido "protagonista" de la evolución de la Semana Santa sevillana durante el último siglo y ha trasladado su reconocimiento a todas las generaciones que han hecho posible alcanzar este centenario. "Cien años de una Hermandad no son solamente cien años de historia escrita en documentos; son cien años de personas, de generaciones enteras que han cuidado de esta Hermandad para ser lo que hoy es", ha señalado.

UNA DE LAS DOS PORTADAS DEL CORPUS DE 2027, DEDICADA A SAN ESTEBAN

Durante su intervención, el alcalde ha anunciado que una de las portadas del Corpus Christi de 2027 estará dedicada al centenario de la Hermandad de San Esteban. La portada tendrá como inspiración y modelo la imponente portada mudéjar de la iglesia de San Esteban, uno de los grandes ejemplos del patrimonio arquitectónico de Sevilla. "Queremos que esa portada tenga como inspiración y como modelo una de las grandes joyas del patrimonio sevillano: la imponente portada mudéjar de la iglesia de San Esteban", ha explicado el alcalde.

Asimismo, ha afirmado que esta iniciativa permitirá que la celebración trascienda el ámbito de la propia Hermandad y sea "una celebración de toda Sevilla". "Porque el Corpus y la Semana Santa forman parte de ese patrimonio común que los sevillanos sentimos como propio. Y porque San Esteban, su iglesia, su Hermandad y su Señor pertenecen ya a la historia de esta ciudad", ha concluido.

Así, la exposición 'Salud y Buen Viaje: la devoción que construye una historia. San Esteban 1926-2026' tendrá lugar en el Patio Mayor del Ayuntamiento de Sevilla del 1 al 15 de septiembre, con entrada libre y será visitable de lunes a viernes, de 10,00 a 13,30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Por su parte, los sábados abrirá de 10,00 a 13,30 horas. La exposición ofrece la oportunidad de contemplar por primera vez de manera conjunta un conjunto excepcional de bustos relacionados iconográficamente con Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, procedentes de diferentes puntos de España, y acercarse a la evolución de la creación artística de imágenes devocionales.