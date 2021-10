El Ayuntamiento de Sevilla adjudica la rehabilitación de locales en el mercado del Arenal para usos administrativos

SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la adjudicación de las obras de rehabilitación de locales comerciales en el mercado del Arenal para un nuevo uso administrativo, un contrato dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Educación, Igualdad y Coordinación de Distritos, responsable de los edificios municipales.

La empresa que realizará estos trabajos es Elecnor Infraestructuras S.A. y los hará por un importe de 1,058 millones de euros, según consta en el expediente al que ha tenido acceso Europa Press y que está publicado en la plataforma de contratación del Estado.

La adjudicación, en la que está incluido el IVA, se ha realizado a la baja con respecto a la licitación publicada por el Ayuntamiento de Sevilla, que superaba los 1,3 millones.

El plazo de ejecución de las obras, que empezarán "en breve", según fuentes municipales, es de siete meses y, tanto las demoliciones como las otras tareas que se consideren que "perjudican la actividad del mercado, se realizarán en horario no coincidente con la misma", especifica la información consultada.

El Ayuntamiento hispalense no sólo quiere recuperar y dar uso al patrimonio municipal dando cabida en estos locales a servicios públicos municipales para reducir los costes de edificios en alquiler, sino que con esta actuación busca "contribuir a relanzar la actividad y el empleo para superar la crisis económica y laboral derivada de la pandemia". Y un objetivo más: busca dotar al mercado del Arenal de un "uso determinado para garantizar su correcto mantenimiento", después de "no haberse logrado su venta", lo que "ha condenado a la superficie al abandono y, en algunos casos, a la presencia no autorizada de personas".

La superficie de la parcela (la manzana completa) suma más de 8.300 metros cuadrados. El proyecto básico y de ejecución de la primera de las dos fases previstas, "tanto por facilidad de acometer la reforma como por zonificacion de la superficie y posible separación de usos para distintos servicios municipales", afecta a un 9,47% del total de la parcela, 787,07 metros cuadrados (1.582 metros cuadrados construidos, de los cuales más de 1.000 son para uso administrativo).

El proyecto básico y de ejecución prevé la rehabilitación de los locales municipales perimetrales en la manzana del mercado en el lindero de la calle Almansa, desde la esquina de Pastor y Landero hasta, aproximadamente, la mitad de dicha calle.

Además de recuperar los locales se realzará la zona abovedada en el pasillo del mercado, actualmente compartimentada y "carente de la visibilidad que presentan las otras dos naves de la lonja", destaca la documentación municipal facilitada. De hecho, la zona bajo la bóveda se convertirá en zona de espera para atención al ciudadano y el antiguo techo de los puestos de los placeros se adecuará como "zona ajardinada con iluminación directa desde la bóveda del mercado".

Entre las actuaciones que se ejecutarán, destacan la demolición de forjados, nuevas acometidas de electricidad y saneamiento, nueva instalación de seguridad y anti intrusismo, carpintería exterior e interior y nuevos pavimentos, entre otras. El proyecto prevé que, tras esta primera fase, se habiliten 122 puestos de trabajo para oficinas.