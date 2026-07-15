El Ayuntamiento de Sevilla amplía el servicio de serenos al Cerezo y ya actúa en 34 barrios

Una pareja de agentes cívicos o serenos transita junto a la Parroquia de San Marcos, en el casco antiguo - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Agentes Cívicos del Ayuntamiento de Sevilla, los serenos, ha ampliado su rango de servicio al barrio del Cerezo, entre la Avenida de Sánchez Pizjuán y San Lázaro, operando en 34 barrios de la ciudad tras esta ampliación.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con la incorporación de estas zonas al mapa de actuación de los serenos, más de 5.000 sevillanos se suman a los ya beneficiados por este servicio de proximidad nocturna, que cuenta con 70 trabajadores y 3 coordinadores en activo, que prestan servicio entre las 23,00 y las 7,00 horas todas las noches del año.

De esta manera, los agentes cívicos desarrollan una labor preventiva y de proximidad que incluye informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, detectar incidencias en el mobiliario urbano y actuar como primer enlace con los servicios de emergencia cuando la situación lo requiere.

Asimismo, antes de salir a las calles, los agentes reciben formación en protocolos de actuación por parte del Cecop y de Protección Civil, así como una preparación específica en prevención de la violencia de género y en lucha contra la Lgtbifobia, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Así, el alcalde, José Luis Sanz ha sostenido que "los datos avalan la trayectoria del servicio", dado que durante el primer semestre los agentes cívicos han realizado 3.704 acompañamientos, 808 avisos a los servicios de emergencia, 77 objetos perdidos tramitados y más de 900 visitas a comercios para ofrecerles nuestra presencia. "Los sevillanos han hecho suyo este servicio, y ese respaldo vecinal es la mejor exigencia que tenemos para seguir ampliándolo, barrio a barrio", ha añadido.

Además, se han realizado más de 40 de las contrataciones a personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia Eracis+, cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus. "Detrás de cada uniforme hay muchas veces una persona que ha vuelto al mercado laboral gracias a este programa", ha abundado el alcalde.

En contexto, el servicio de serenos arrancó en diciembre de 2023 como proyecto piloto con 18 agentes y 2 coordinadores desplegados en 12 barrios del Casco Histórico. En octubre de 2025 se produjo la primera gran expansión, que lo llevó a 50 agentes y 29 zonas de la ciudad, con una inversión de 2,6 millones de euros. Posteriormente, en mayo de 2026 se sumaron Las Almenas, Pino Montano, Consolación y San Diego, y ahora El Cerezo.