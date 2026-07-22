Ayuntamiento de Sevilla anuncia apertura total del Lope de Vega en 2027 y culpa a la "gestión socialista" de su estado

Archivo - Fachada del Teatro Lope de Vega - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha anunciado que la nueva grada paraíso estará completamente instalada durante los primeros meses de 2027, momento en que el Lope de Vega recuperará la totalidad de su aforo con todas las garantías de seguridad. Del mismo modo, Moreno, ha afeado al portavoz socialista, Antonio Muñoz, que cuando el actual equipo de Gobierno accedió a la alcaldía se encontró un Lope de Vega "en la ruina" tras ocho años de gestión socialista.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa en respuesta a las críticas vertidas por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, sobre las obras y la reapertura parcial del teatro, los informes técnicos han concluido que la complejidad de garantizar estructuralmente la grada existente "hace aconsejable su retirada y la instalación de una nueva", ha explicado, avanzando que la previsión del Gobierno municipal es que los trabajos se desarrollen "con la mayor celeridad posible, a pesar de haber tratado de conservar la actual.

De esta manera, Moreno ha sostenido que cuando llegaron al Gobierno municipal en mayo de 2023, se encontraron un Lope de Vega "en una situación sencillamente insostenible". "El despropósito "no es sustituir una grada insegura por una nueva, sino dejarlo en la ruina durante ocho años", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la Inspección de Trabajo y los servicios de prevención advertían entonces de "deficiencias que comprometían la seguridad" y que hacían "inviable" mantener el teatro abierto.

Por ello, ha explicado Moreno, el actual alcalde tuvo que actuar, "no quedándose en pequeñas actuaciones". Del modo que, durante estos meses se ha acometido una "intervención integral" que ha permitido renovar infraestructuras esenciales del edificio como la sala de dimmers, el sistema de sonorización, el elevador escénico, la instalación eléctrica, la lámpara monumental, el patio de butacas, la maquinaria escénica y buena parte de los elementos textiles del teatro.

Por otro lado, en las próximas semanas concluirán actuaciones como el telón cortafuegos, las nuevas puertas de emergencia, la iluminación ornamental y la restauración de elementos históricos, en una inversión que supera ya los 9,5 millones de euros.

LA GRADA NO ESTABA EN CONDICIONES

Sobre la grada Paraíso, Moreno ha defendido que los informes técnicos detectaron que "no reunía las condiciones de seguridad necesarias". "Podíamos haber mirado hacia otro lado, pero no lo hicimos", ha justificado. Así, la delegada ha anunciado que han decidido sustituirla por completo porque la seguridad de los profesionales y del público "siempre está por encima de cualquier otra consideración".

Igualmente, la delegada ha subrayado que la sustitución "no era la opción inicial", dado que antes de adoptar esta decisión se estudiaron "distintas alternativas" para conservar la estructura existente, propia de un edificio de casi un siglo de antigüedad.

Moreno ha lamentado también las molestias que esta decisión pueda ocasionar, "especialmente a quienes ya habían adquirido sus entradas para la Bienal". Por lo que en las próximas semanas comenzará el proceso de devolución de las entradas correspondientes a las localidades afectadas, y que los compradores recibirán toda la información sobre el procedimiento.

La delegada ha concluido subrayando que recuperar el Lope de Vega "no consistía únicamente en volver a abrir unas puertas, sino en devolver a Sevilla un teatro preparado para las próximas décadas: más moderno, más seguro y más accesible".

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno municipal seguirá incorporando a lo largo de la temporada nuevas medidas de accesibilidad "para que el Lope de Vega sea, de verdad, un teatro para todos".