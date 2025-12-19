El Ayuntamiento de Sevilla anuncia la creación de un paseo dedicado a la Generación del 27 en la calle Tetuán

Paseo dedicado a los poetas de la Generación del 27 en la calle Tetuán de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha anunciado este viernes la creación de un paseo dedicado a los poetas de la Generación del 27 en la calle Tetuán. Una iniciativa que se integra dentro del programa de actividades diseñado por el Consistorio para conmemorar el centenario de una de las generaciones más importantes de la cultura española contemporánea.

Según una nota del Consistorio, el proyecto consiste en la colocación de placas de bronce de 35 x 35 centímetros, integradas en el suelo, en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27. De este modo, el paseo urbano "se convertirá en un recorrido cultural y emocional, en el que vecinos y visitantes caminarán literalmente sobre la huella de quienes renovaron la poesía, el teatro y el pensamiento estético del siglo XX".

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado que se trata de "un proyecto de fuerte carga simbólica, con vocación ciudadana y ubicado en un enclave histórico como la calle Tetuán, donde tuvo su sede el Ateneo de Sevilla y donde se gestaron muchos de los encuentros y afinidades que dieron forma a la Generación del 27".

Asimismo, ha subrayado la propuesta como una apuesta por "la identidad, memoria y justicia cultural con una generación que cambió para siempre la literatura española y que tuvo en Sevilla uno de sus escenarios fundamentales".

El Ayuntamiento ha anunciado que el primer homenajeado será Ignacio Sánchez Mejías. "Figura esencial como padre espiritual y aglutinador del grupo. Torero, dramaturgo y mecenas, su papel fue decisivo en la cohesión humana y creativa de la generación", ha destacado el Consistorio.

En esta línea, han asegurado que se va a promover "la implicación activa de la sociedad civil sevillana", invitando a entidades, colectivos y particulares a patrocinar las placas dedicadas al resto de los miembros de la Generación del 27, "reforzando así el vínculo entre ciudadanía y patrimonio cultural".

Esta iniciativa forma parte del programa de actos conmemorativos del centenario que el Ayuntamiento de Sevilla desplegará a lo largo del próximo año. La agenda incluirá exposiciones, rutas literarias, lecturas públicas, encuentros académicos y actividades educativas.

"Queremos que el centenario del 27 se viva en la calle, en los barrios, en los centros educativos y culturales, y que Sevilla vuelva a situarse como referente cultural y literario de primer nivel", ha reseñado Sanz.