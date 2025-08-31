El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una convocatoria de subvenciones para la modernización y sostenibilidad de Eurotaxi

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a una persona con discapacidad. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto del Taxi, ha aprobado una convocatoria pública de subvenciones por un total de 539.048,68 euros destinada a "fomentar el incremento, modernización y sostenibilidad" de los 'Eurotaxis' en la ciudad" y "mejorar el transporte para personas con movilidad reducida".

Según una nota emitida por el Consistorio, la convocatoria, aprobada el pasado 4 de octubre de 2024 por la Junta de Gobierno, se estructura en tres líneas de ayuda en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a los titulares de licencias municipales de taxi con vehículos 'Eurotaxi' adaptados.

La primera de ellas, dotada con 494.507,13 euros, está destinada a la adquisición de vehículos nuevos, con subvenciones de hasta el 40% del coste con un máximo de 20.000 euros por vehículo, y a la adaptación técnica a través de rampa o plataforma, con ayudas de hasta el 40% del coste y un límite de 6.000 euros por vehículo.

La segunda tendrá como objetivo la modernización y mejora de los vehículos, con un importe de 14.541,55 euros y la implementación de taxímetros hasta el 25% del coste con un máximo de 150 euros; módulos tarifarios hasta el 50% del coste y un límite de 120 euros y, por último, impresoras de recibos hasta el 50% del coste con un límite de 250 euros.

Por su parte, la tercera línea será para el transporte sostenible, con una dotación de 30.000 euros para la adquisición de vehículos seminuevos con etiqueta CERO, hasta 5.000 euros según antigüedad, y la adquisición de vehículos seminuevos con etiqueta ECO o C, hasta 3.000 euros según antigüedad.

El delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha enfatizado que el objetivo de la iniciativa es "impulsar los Eurotaxis, su modernización y sostenibilidad" para "mejorar el transporte para personas con movilidad reducida y hacer de Sevilla una ciudad más accesible y ecológica".