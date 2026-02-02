El Ayuntamiento de Sevilla atiende 200 incidencias por el temporal que ha provocado cortes en 26 calles

Un árbol de grandes dimensiones caído en la barriada de Pino Montano de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha confirmado que los servicios de emergencias de la ciudad han atendido 200 incidencias entre las 6,00 y las 11,00 horas de este lunes ante el aviso amarillo por tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha señalado en una declaración ante los medios, la mayoría de las incidencias han sido por caída de ramas y árboles, muchas de las cuales han caído sobre la calzada dificultado el tráfico en la hora punta de entrada a Sevilla.

En esta línea, Bueno ha asegurado que al menos 26 calles se han visto afectadas por varios cortes de tráfico, aunque se ha podido restablecer la normalidad a lo largo de la mañana.

Entre las incidencias, ha destacado el vuelco de un camión en la SE-30 a la altura del puente del Centenario dirección Cádiz que ha provocado importantes retenciones en los accesos a Sevilla desde el Aljarafe. Acceso que se ha visto además afectado por la caída de varios árboles en Jimenez Becerril con Glorieta Olímpica que ha provocado retenciones en el Puente del Alamillo y Ronda Urbana Norte.

Por otro lado, Bueno se ha referido al incendio de una vivienda en la calle Pagés del Corro de Triana, en el que una persona ha sido atendida "in situ" y otra traslada a un Centro Hospitalario. Tanto Umies como Protección Civil han estado apoyando a Bomberos y Policia en la zona del incendio.

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel y mantiene cerrados los parques, instalaciones deportivas y el cementerio municipal.

Bueno ha remarcado que todos los dispositivos municipales "han estado activados y reforzados, como siempre, desde primera hora de la mañana para dar respuesta a las incidencias con la mayor agilidad posible".

Asimismo, ha confirmado que el Plan "seguirá activo en función de los avisos meteorológicos. Y los parques, cementerio e instalaciones deportivas seguirán cerradas mientras estén activo los avisos y hasta que no sean revisadas".

TODOS LOS EMBALSES DE LA RED DE EMASESA ESTÁN DESEMBALSANDO

Por otro lado, Bueno ha señalado que el sistema de embalses se encuentra en "una situación muy favorable", con 606,57 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone el 94,6 % de la capacidad total.

"Este nivel garantiza con holgura el abastecimiento y refleja una gestión equilibrada del sistema tras las aportaciones registradas", ha afirmado.

Actualmente los embalses están desembalsando para asegurar la cota de resguardo y poder seguir almacenando el agua de lluvia que está previsto esta semana. En cuanto al saneamiento, "el sistema ha funcionado correctamente durante este episodio de lluvias".

Bueno ha asegurado que los tanques de tormentas de la ciudad "no han registrado entradas de agua y las redes de saneamiento han absorbido sin problemas las aportaciones, sin que se hayan producido, hasta ahora, incidentes destacables ni avisos por lluvia en el conjunto del servicio".

En paralelo, el portavoz del Gobierno municipal ha anunciado que se va se va a realizar un contrato de emergencias para activar un servicio de retirada de árboles, "en apoyo de los servicios que ya dispone el Ayuntamiento".