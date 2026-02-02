Cinco personas heridas por varios desprendimientos por fuertes rachas de viento en la provincia de Sevilla

Bomberos de Sevilla retiran un árbol caído a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía y que ha causado roturas de tuberías. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo ha provocado más de 150 incidencias en la provincia de Sevilla desde las 7,30 horas de este lunes, según han confirmado fuentes del 112 Andalucía. Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración a raíz de varios desprendimientos por las fuertes rachas de viento.

Mairena del Aljarafe ha sido el municipio más afectado con tres personas heridas. El vuelco de una casetilla por el temporal ha dejado dos personas heridas que han tenido que ser trasladadas al Hospital de San Juan de Dios. Asimismo, una vecina del municipio también ha resultado herida tras el desprendimiento de un techo.

Por otro lado, una mujer ha resultado afectada por la caída de un cartel de circulación en Alcalá de Guadaíra y otra por el derrumbe de un muro en el polígono Aceitunero en Dos Hermanas.

La mayoría de los avisos se han concentrando en atender caídas de árboles, ramas e incluso placas solares, especialmente en la zona del Aljarafe.

La caída de un árbol sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla) está provocando retrasos este lunes en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz. Asimismo, se están registrando demoras en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, como ha informado Adif en una publicación en redes sociales.

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel y mantiene cerrados los parques, instalaciones deportivas y el cementerio municipal.

Esta mañana la caída de varios árboles ha provocado importantes afecciones al tráfico en vías como la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde Glorieta Olímpica a la Barqueta, en la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero y en Plaza de Cuba.