Sevilla eleva el Plan Territorial de Emergencias a Fase de Emergencia Local Nivel 1

Imagen de un árbol caído en la avenida Alberto Jímenez Becerril de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado a las 11,35 horas de este lunes el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel por los efectos de la borrasca Leonardo.

Según ha informado el Consistorio en una publicación en redes sociales, los servicios de emergencias y operativos municipales están activados.

Desde primera hora de esta mañana, el Ayuntamiento mantiene cerrados los parques, instalaciones deportivas y el Cementerio municipal ante las fuertes rachas de viento previstas.

Esta mañana la caída de varios árboles ha provocado importantes afecciones al tráfico en vías como la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde Glorieta Olímpica a la Barqueta, en la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero y en Plaza de Cuba.

En estos puntos, así como en la calle Castillo Alcalá de Guadaíra; en la avenida de la Raza, en la glorieta del Lagoh, en la avenida de Jerez sentido Cádiz y la avenida de La Barzola, se ha restablecido la circulación.